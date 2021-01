Skyrock PLM dans le top 40 des radios digitales les plus écoutées

Avec plus de 13.5 millions de sessions d’écoutes en 2020, Skrock PLM a développé, au sein de l’écosystème Skyrock, une radio digitale unique. Elle améliore sa position et se place deuxième radio numérique au sein de l’application mobile Skyrock FM. Elle se classe 39e radio sur les 500 premières radios digitales les plus écoutées selon le classement ACPM/OJD des radios digitales (lire ICI ). L’ACPM attribue 529 291 écoutes actives mondiales à Skyrock PLM, soit une croissance de 12 % par rapport au mois de novembre 2020, ainsi que 88 227 heures d’écoutes cumulées sur le mois de décembre 2020.