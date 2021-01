ACPM : les radios les plus écoutées sur le Net

En décembre, l'Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias a enregistré 134 millions d'heures d'écoute de la radio via les terminaux connectés, soit 209 millions de sessions d'écoutes actives sur le plan international dont 161 millions réalisées uniquement depuis la France. Remarquons la présence de Radio Meuh, flux habitué à côtoyer, depuis longtemps, les grandes généralistes et musicales dans le Top 20. En décembre, le mastodonte Radio France a généré plus de 66 millions d'écoutes actives avec seulement 79 flux différents. Suit NRJ Group avec plus de 33 millions avec 870 flux différents.L'ensemble des résultats est accessible ci-dessous ou en téléchargement ICI