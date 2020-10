Skol Radio : derniers jours pour s'inscrire à la formation

805 heures sur 17 semaines de sessions (théoriques et pratiques) au sein d’une radio et 6 semaines de stage en radio avec une vingtaine de formateurs et formatrices. La formation s’inscrit dans le plan de formation Bretagne, elle est gratuite pour les stagiaires et s’adresse à toute personne qui réside en France de moins de 26 ans en recherche d’emploi, inscrite ou non à Pôle emploi et à toute personne qui réside en France de 26 ans et plus, inscrite à Pôle emploi, quelle que soit sa catégorie d’inscription. La formation est dispensée avec des cours collectifs, les formateurs utilisent la méthode magistrale, la méthode démonstrative, la méthode interrogative, la méthode active ou encore la pédagogie inversée.