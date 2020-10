Six camions financés grâce à la radio des Restos du Coeur

Ce week-end, une trentaine d’animatrices et d’animateurs ont donc animé une webradio temporaire depuis les locaux du Studec à Issy-les-Moulineaux. Ils avaient comme objectif de récolter un maximum de dons pour aider les Restos du Cœur à acheter des camions frigorifiques. Un camion frigorifique coûte en moyenne 40 000 euros (prix moyen d’achat, déduction faite des remises éventuelles). Le besoin est d’environ 100 camions par an. En 48 heures, la webradio a permis de récolter plus de 240 000 euros qui permettront l'achat de 6 camions.Les podcasts et les émissions sont accessibles en replay ICI et LÀ . Pour celles et ceux qui veulent continuer à nous soutenir, la cagnotte de Radio Restos reste ouverte ICI