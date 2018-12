Shoutcast lance "Shoutcast for Business" et "Shoutcast for Enterprise"

Shoutcast annonce le lancement de deux nouveaux services premium, "Shoutcast for Business" et "Shoutcast for Enterprise". Un ensemble d’outils et de services de pointe qui permettront aux éditeurs de radios de facilement créer et diffuser leurs radios en ligne sur n’importe quel appareil à travers le monde.