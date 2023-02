Septième édition du challenge App Afrique RFI - France 24

À travers ce concours, RFI et France 24 souhaitent encourager et soutenir l’innovation, en stimulant et accompagnant les jeunes entreprises et développeurs africains. Digital Africa, CIRAD, IRD, AIMS, 10 000 codeurs et Fanaka & co sont associés à l’opération.

Le lauréat se verra financer le développement de son projet à hauteur de 15 000 euros.