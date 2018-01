SatADSL lance sa nouvelle offre en bande ka

L’événement sera également une belle opportunité pour les utilisateurs finaux, les opérateurs satellites et les opérateurs de téléports de découvrir l’offre complète multisatellites et multitechnologies que SatADSL a lancée dans le courant de l'année 2017. Comme l’explique Caroline De Vos, COO et Public Relations de SatADSL, "jusqu’il y a quelques mois, SatADSL était déjà reconnue comme un acteur incontournable pour son rôle dans la mise à disposition de connectivité par satellite. Nous mettons désormais en plus à la disposition des opérateurs et Telco’s notre outil de gestion de bande passante, sous la forme de revenue sharing. Il s’agit de la C-SDP pour ‘Service Delivery Platform in the Cloud’".

À l’occasion du lancement de cette nouvelle offre en bande Ka, SatADSL a mis sur pied un programme de rendez-vous personnalisés pour accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions sur le stand (ZB1-D40/42).