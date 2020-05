Sandrine Collette lauréate du prix du livre France Bleu PAGE des Libraires

Le jury était composé d'une animatrice et d'un auditeur de France Bleu, d'une libraire et d’une lectrice membres du réseau PAGE, d'une blogueuse, de Vanessa Bamberger, lauréate 2019 du prix et marraine de cette édition et présidé par Jean-Emmanuel Casalta, directeur de France Bleu. Comme chaque année, depuis 6 ans, le Prix du Livre France Bleu - PAGE des Libraires récompense un roman français qui devrait, peut-être, accompagner les auditeurs cet été, pendant leurs vacances.