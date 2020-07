Samantha Moy nommée directrice de BBC Radio 6 Music

BBC 6 Music compte actuellement 2.56 millions d'auditeurs hebdomadaires (Rajar Q1 2020), ce qui représente sa plus grande portée Rajar jamais enregistrée. Samantha Moy remplace Paul Rodgers. Elle prendra ses fonctions le 17 août prochain.

Ce recrutement s'inscrit dans le cadre des cinq nouveaux postes de direction des réseaux de musique pop de la BBC et fait suite aux nominations d'Aled Haydn Jones (directeur de Radio 1), d'Helen Thomas (directrice de Radio 2), d'Ahmed Hussain (directeur du réseau asiatique) et désormais de Sam Moy (BBC Radio 6 Music). Le recrutement pour le poste de directeur de Radio 1Xtra est en cours.