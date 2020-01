Salon de la Radio : le réseau RCF récompensé

Les Grands Prix Radio (10 catégories en tout), récompensent les professionnels les plus innovants et les plus créatifs de l'année écoulée dans toutes les dimensions de la radio et de l'audio digital. Le jury est composé de personnalités de la radio, des médias, de la publicité, du marketing, des études, du droit et de la créativité. Cette année, le Grand Prix Radio Multi-régions vient récompenser le réseau RCF qui représente 64 radios et 270 fréquences réparties sur l'ensemble de la France et en Belgique. RCF accompagne tous les jours 630 000 auditeurs et propose un programme grand public, généraliste, de proximité.