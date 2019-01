Salon de la Radio : Crooner Radio à bord d'un Touareg SUV

Crooner Radio, diffusée depuis plusieurs années en DAB+ sur le territoire métropolitain, est présente au Salon de la Radio et de l'Audio Digital durant trois jours de façon originale. Les visiteurs pourront en effet découvrir les programmes de la station dans l'habitacle du nouveau Touareg. Une opportunité également pour constater les dernières évolutions techniques et technologiques dans l'habitacle de ce véhicule installé près du grand Auditorium. Les visiteurs pourront ainsi s'installer et écouter Crooner Radio diffusée en DAB+