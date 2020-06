Saint-Lô : une version inédite de la Fête de la musique avec Tendance Ouest

L'édition 2020 de la Fête de la musique à Saint-Lô sera différente et innovante. Elle sera pourtant l'occasion de (re)découvrir la préfecture de la Manche en musique et en live avec la mise en place d'un dispositif unique.

Noroy, le duo électro Noroy composé de Brice Lebel et Clément Mouillard, se produira en live depuis un lieu insolite de la ville. Leur prestation sera diffusée en direct et en images sur les réseaux sociaux de Saint-Lô et de Tendance Ouest à partir de 19h15, le dimanche 21 juin, et sur les 26 fréquences de la radio normande. La captation vidéo et les moyens techniques mis en œuvre permettront durant une heure de porter, en mouvement, un regard nouveau sur la ville.