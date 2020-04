SACEM : encore quelques jours pour participer au Hackhaton virtuel

Trois grands défis ont été identifiés par les professionnels et les organisations des industries musicales et technologiques européennes. L'objectif est de trouver des solutions rapides mais concrètes pour soutenir les musiciens et l'industrie de la musique. Les trois défis sont : The Access Challenge #Access (création, production, diffusion, conservation), The Fan Engagement #FanEngagement (audience, expérience utilisateur, technologies immersives) et The Value Challenge #Value (monétisation, suivi, gestion des droits).

"Nous recevons tant de projets fantastiques, des équipes sont en train de se constituer et plus de 60 mentors sont prêts à travailler avec les équipes. Nous avons donc décidé de reporter le Next Stage Challenge au 4 mai. " indique Karine Mauris, directrice de projet communication et innovation à la Sacem.