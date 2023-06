Romain Watson remporte le concours de chant de France Bleu Nord et France Bleu Picardie

Lors de cette grande soirée, les 4 finalistes désignés par le public après une compétition sur francebleu.fr et sur l’application ICI par France Bleu et France 3 se sont affrontés sur la scène du Pacbo. Chaque artiste a interprété sa chanson avec laquelle il avait candidaté et a interprété une reprise d’une chanson de son choix. Un jury composé de professionnels du monde de la musique et des médias a

donc désigné le grand gagnant de cette première édition de "Talents Hauts".

Originaire d'Arras, Romain Watson s’est vu remettre le premier trophée de cette nouvelle compétition, sa chanson entrera dans la programmation musicale des antennes de France Bleu Nord et France Bleu Picardie.