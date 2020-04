Roch-Olivier Maistre et Cauet en ouverture de la Virtual Radio Week

Cette première Virtual Radio Week , qui se tiendra du lundi 4 au jeudi 7 mai 2020, sera dédiée à la radio en "Total Remote". Elle offrira 6 rendez-vous quotidiens en ligne sous forme de débats, webinars enregistrés et webinars live (le matin en français et l'après-midi en anglais). Les participants pourront ainsi découvrir les meilleures pratiques au travers de témoignages d'acteurs clés et de recommandations d'experts reconnus. Dès 9h, ce lundi, le président du CSA et Cauet seront les premiers invités.Si vous désirez participer en tant qu'intervenant ou devenir partenaire, contactez l'équipe. Pour ceux qui désirent s'inscrire à ces journées et découvrir le programme sur le site de l'événement de notre plateforme ConnectOnAir.com ou sur VirtualRadioWeek.com