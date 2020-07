"Restons Unis" : une chronique de la Fondation de France et RTL

Au micro de Dominique Tenza et d’Agnès Bonfillon, des personnalités engagées tout au long de cette crise sanitaire raconteront leur histoire et leur engagement pour venir en aide aux plus vulnérables. Dans ce véritable tour de France de la solidarité, ces acteurs de terrain présentent chaque week-end des actions concrètes mises en place pendant la crise dont certaines sont vouées à s’inscrire dans le temps.

De l’Occitanie en passant par le Grand-Est, les Hauts-de-France, la Nouvelle-Aquitaine, l’Île-de-France et la Provence, c’est le portrait d’une France "réactive, solidaire et imaginative" que dressera jusqu’au 23 août la série "Restons Unis" avec la Fondation de France et RTL.