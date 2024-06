Cet été 2024, on fond de plaisir sur France Musique

Par ailleurs, tout l’été, France Musique aime également balader ses micros sur les routes des vacances pour aller capter l’émotion au cœur des festivals. À Montpellier, Aix-en-Provence, La Roque d’Anthéron, Beaune et La Chaise-Dieu, des concerts de musique classique comme on les aime, le plus souvent en direct et en pleine nature, sans oublier Marciac, le grand rendez-vous estival du jazz.

Enfin, tout au long de l’été, des concerts enregistrés aux 4 coins du monde grâce à l’accord entre France Musique et l’UER (l’Union Européenne de Radio-Télévision), riche de 112 organismes membres dans 56 pays, ainsi que 30 affiliés en Asie, en Afrique et sur le continent américain : Bayreuth, Salzbourg, BBC Proms, Verbier, etc.