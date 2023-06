Replays ou natifs : êtes-vous un acteur du podcast ?

Dans ce hors-série, vous aurez accès à une liste détaillée des régies publicitaires, des studios de podcast, des labels, des agences, des solopreneurs, des sociétés d’analyse, des mesures d’audience, des outils et des lieux d’enregistrement. Que vous soyez débutant ou podcasteur chevronné, cette ressource indispensable vous aidera à franchir chaque étape de votre parcours podcastique avec confiance et succès.Ce hors-série 100% digital sera téléchargeable gratuitement au format PDF et accessible en flipbook interactif permettant d’écouter des productions, par exemple. Il sera envoyé à une base de données complète des professionnels de la radio, de l’Audio Digital et du Podcast grâce à LaLettre.pro et PodcastMagazine.fr