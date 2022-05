Renault enrichit l'expérience connectée à bord de ses véhicules

Avec l’application Sybel, les conducteurs et passagers bénéficieront d’une expérience entièrement pensée pour un voyage en toute sérénité autour d’une large offre audio réunissant des milliers d'heures de podcasts, fictions et documentaires inédits, livres audio et histoires pour enfants. Ils auront aussi accès aux différentes fonctionnalités développées et conçues spécialement par les équipes de Sybel pour le voyage en voiture : playlists thématiques avec trois heures de contenus préchargés, reprise de lecture quelque soit l’appareil où l'écoute a commencé, assistant vocal intelligent, recommandation personnalisée et liste de favoris. En plus de l’offre rassemblant les meilleurs programmes audios gratuits, les clients bénéficieront de 6 mois d’abonnement gratuit à Sybel+ l’offre payante proposant des contenus originaux et exclusifs.