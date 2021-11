Remote Radio Week : c'est au programme ce mardi

Après le connexion radio, thématique déclinée hier lundi, la Remote radio Week se poursuit aujourd'hui mardi avec un fil rouge consacré au Home Studio. Demain, mercredi, nous nous intéresserons à la contribution à distance. Jeudi, à la radio sur le Cloud. Enfin vendredi, à l'éducation et l'information.

Ces 5 journées sont déclinées sous la forme de débats, de discussions, de conseils d'experts, de ressources ou encore de masterclass en direct et en 4 langues : en arabe de 09h à 11h, en anglais de 12h à 14h, en français de 15h à 17h et en espagnol de 18h à 20h.