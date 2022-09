Rejoignez l'équipe de La Lettre Pro de la Radio

Les Éditions HF publient le mensuel La Lettre Pro de la Radio, développent le site du même nom qui relaie quotidiennement l'actualité de la radio et de l'Audio Digital mais également des hors-séries en lien avec ce secteur ou encore la publication LePOD. Les Éditions HF organisent le Salon de la Radio et de l'Audio Digital ainsi que de nombreux autres événements B2B ou grand public.Pour muscler nos équipes, nous recherchons des rédactrices et des rédacteurs indépendants afin de nourrir nos différents supports. Vous pouvez nous envoyer un CV à redaction@lalettre.pro . Vous serez force de propositions et vous serez amené à couvrir, à distance, l'actualité de la radio. Avant de postuler à cette offre, vous devez être certaine et certain de pouvoir facturer vos prestations.