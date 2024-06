C'est l'été à La Lettre Pro de la Radio

D'abord un bilan de la saison avant d'enfiler nos bermudas. Depuis septembre dernier, et à raison d'une dizaine de publications chaque jour, l'équipe de La Lettre Pro de la Radio a publié plus de 2 000 articles en lien avec l'actualité de la radio et de l'audio digital, des centaines d'études et 11 mensuels soit plus de 400 articles exclusifs.

Pour l'année 2023, nous avons enregistré 2.6 millions de visiteurs pour 12 millions de pages vues. Entre le 1er janvier 2024 et ce vendredi 28 juin, 1.6 million de visiteurs se sont déjà connectés sur notre site. Ils ont généré 8.2 millions de pages vues durant ce 1er semestre 2024. Nous n'aborderons pas ici l'organisation du RadioTour avec 5 étapes durant cette saison et une centaine de participants par étape.