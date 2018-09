Régie Radio Régions renforce son offre dans les Landes

Implantée depuis 2015 en Nouvelle Aquitaine, Régie Radio Régions renforce son offre dans le département des Landes en commercialisant la fréquence de Dax de FGL Fréquence Grands Lacs. Chaque jour se sont plus de 82% des Landais qui écoutent la radio. Fréquence Grands Lacs, ce sont 5 fréquences dans les Landes : 89.3 au Nord des Landes, 91.1 à Mimizan et sur le littoral landais, 93.7 à Sainte-Eulalie-en-Born, 94.7 sur le Grand Dax et 98.3 sur le territoire des Plages Océanes

Rappelons que Régie Radio Régions, présente sur 46 départements à travers ses 110 collaborateurs, assure la commercialisation de 18 radios, soit un total de 152 fréquences.