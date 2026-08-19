RedTech Magazine explore les nouveaux équilibres de la radio

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Avec "Made in Belgium", Nostalgie offre une scène à trois talents émergents belges
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Nostalgie bat le record de l'émission la plus haute de Belgique
Kim Beyns, CEO de NGroup depuis juin 2022 après avoir été COO en 2019, détaille la stratégie du groupe qu’il a rejoint il y a plus de 10 ans. NGroup a investi dans le DAB+ avec Nostalgie+ et NRJ+ et utilise Chérie comme laboratoire, d’abord en DAB+ puis uniquement en streaming. Le dirigeant estime que les grands réseaux FM pourraient fermer autour de 2033-2035, mais refuse d’abandonner la FM prématurément.
NGroup participe aussi à un projet belge de mesure unifiée capable de fonctionner 24h/24 et 7j/7, afin d’obtenir des données plus rapidement qu’avec un délai de 4 mois. À l’horizon 2030, Kim Beyns envisage NGroup comme un "audio-brand-group".
NGroup participe aussi à un projet belge de mesure unifiée capable de fonctionner 24h/24 et 7j/7, afin d’obtenir des données plus rapidement qu’avec un délai de 4 mois. À l’horizon 2030, Kim Beyns envisage NGroup comme un "audio-brand-group".
Media One Group accélère dans l’audio digital
Julien Fregonara revient sur l’évolution de Media One Group, dont il est CEO depuis près de 2 ans. Le groupe exploite 4 radios commerciales en Suisse romande : One FM, Radio Lac, LFM et Rouge. Trois figurent parmi les principaux diffuseurs privés de la région, tandis que Radio Lac a atteint un record d’audience. Rouge, repositionnée, a vu son audience progresser de plus de 30%. Media One Group ne sépare plus radio traditionnelle et audio digital : la radio en direct reste son activité centrale, mais les investissements s’étendent aux podcasts, contenus à la demande, streaming et réseaux sociaux. Le groupe prévoit de poursuivre ses investissements dans les contenus, les talents et la production audio.
70 ans d’Ecreso et les autres dossiers radio
WorldCast Systems retrace près de 70 ans d’Ecreso, créée à Bordeaux en 1956. Le groupe possède également un bureau à Miami depuis 1999 et ses solutions Ecreso, Audemat, APT et Kybio sont utilisées dans près de 100 pays. Audemat a été créée en 1981, APT en 1989 et Bruno Rost a rejoint l’entreprise en 1998, alors forte d’environ 20 salariés.
Ce numéro de RedTech traite aussi de la radio dans les véhicules, du WorldDAB Automotive 2026, de la production à distance, de Nostalgia Radio à Bucarest, de l'IBC2026, du podcast et de l’audio immersif.
Enfin, le 5e RedTech Summit, organisé en juin, a réuni 68 dirigeants de 25 pays ; Un large dossier lui est consacré.
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