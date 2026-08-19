La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mercredi 19 Août 2026 - 07:55

RedTech Magazine explore les nouveaux équilibres de la radio


Notez


Le numéro 34 de RedTech Magazine met l’accent sur les connexions dans la radio et l’audio. Kim Beyns détaille la stratégie de NGroup, Julien Fregonara celle de Media One Group et WorldCast Systems revient sur les 70 ans d’Ecreso. Le DAB+, la voiture connectée, le podcast, la production à distance et IBC2026 complètent cette édition.


RedTech Magazine explore les nouveaux équilibres de la radio

Vous aimerez aussi
Kim Beyns, CEO de NGroup depuis juin 2022 après avoir été COO en 2019, détaille la stratégie du groupe qu’il a rejoint il y a plus de 10 ans. NGroup a investi dans le DAB+ avec Nostalgie+ et NRJ+ et utilise Chérie comme laboratoire, d’abord en DAB+ puis uniquement en streaming. Le dirigeant estime que les grands réseaux FM pourraient fermer autour de 2033-2035, mais refuse d’abandonner la FM prématurément.
NGroup participe aussi à un projet belge de mesure unifiée capable de fonctionner 24h/24 et 7j/7, afin d’obtenir des données plus rapidement qu’avec un délai de 4 mois. À l’horizon 2030, Kim Beyns envisage NGroup comme un "audio-brand-group".

Media One Group accélère dans l’audio digital

Julien Fregonara revient sur l’évolution de Media One Group, dont il est CEO depuis près de 2 ans. Le groupe exploite 4 radios commerciales en Suisse romande : One FM, Radio Lac, LFM et Rouge. Trois figurent parmi les principaux diffuseurs privés de la région, tandis que Radio Lac a atteint un record d’audience. Rouge, repositionnée, a vu son audience progresser de plus de 30%. Media One Group ne sépare plus radio traditionnelle et audio digital : la radio en direct reste son activité centrale, mais les investissements s’étendent aux podcasts, contenus à la demande, streaming et réseaux sociaux. Le groupe prévoit de poursuivre ses investissements dans les contenus, les talents et la production audio.

70 ans d’Ecreso et les autres dossiers radio

WorldCast Systems retrace près de 70 ans d’Ecreso, créée à Bordeaux en 1956. Le groupe possède également un bureau à Miami depuis 1999 et ses solutions Ecreso, Audemat, APT et Kybio sont utilisées dans près de 100 pays. Audemat a été créée en 1981, APT en 1989 et Bruno Rost a rejoint l’entreprise en 1998, alors forte d’environ 20 salariés.
Ce numéro de RedTech traite aussi de la radio dans les véhicules, du WorldDAB Automotive 2026, de la production à distance, de Nostalgia Radio à Bucarest, de l'IBC2026, du podcast et de l’audio immersif.
Enfin, le 5e RedTech Summit, organisé en juin, a réuni 68 dirigeants de 25 pays ; Un large dossier lui est consacré. 

Vous pouvez consulter gratuitement ce nouveau numéro ICI

Tags : Ecreso, Julien Fregonara, Kim Beyns, Media One Group, NGroup, RedTech, RedTech Magazine, WorldCast Systems



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 19 Août 2026 - 09:49 Audacy analyse le profil politique des auditeurs radio et podcast €

Lundi 17 Août 2026 - 04:12 R.Comercial, RFM et M80 en tête des audiences au Portugal

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication