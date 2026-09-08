Nostalgie mobilise son antenne contre la précarité infantile en Belgique

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La princesse Claire était dans les studios de Nostalgie lundi 31 août pour lancer cette mobilisation. En Belgique, un enfant sur sept vit sous le seuil de pauvreté et 200 000 enfants partent régulièrement à l’école sans savoir s’ils auront de quoi manger à midi. "La précarité touche deux à trois enfants en moyenne par classe", a-t-elle rappelé au micro de la station. Cette situation peut entraîner des difficultés de concentration et d’apprentissage, de la fatigue et une perte de confiance.
Nostalgie s’associe dans ce cadre à Pelicano, programme de lutte contre la précarité infantile de la Fondation Reine Paola, qui soutient les enfants concernés afin de leur donner les mêmes chances d’apprendre, de grandir et de réussir.
Nostalgie s’associe dans ce cadre à Pelicano, programme de lutte contre la précarité infantile de la Fondation Reine Paola, qui soutient les enfants concernés afin de leur donner les mêmes chances d’apprendre, de grandir et de réussir.
La princesse Claire au micro de Nostalgie
"C’est un sujet qui me touche. J’ai trois enfants privilégiés et je me rends compte qu’ils ont énormément de chance. Cela fait quelques années maintenant que j’accompagne la Fondation Reine Paola et je me rends compte à quel point c’est indispensable et à quel point les chiffres sont énormes en Belgique. La précarité touche environ trois enfants par classe. Au-delà de la faim, cela complique le parcours. Réussir à l’école, ce n’est déjà pas facile, mais passer la journée le ventre vide, c’est encore plus difficile. L’idée de la Fondation Reine Paola, c’est de donner à chacun les mêmes chances de réussir dans la vie", a expliqué S.A.R. la Princesse Claire sur Nostalgie.
Une semaine de mobilisation dans "La Tribu de Nosta"
Du lundi 31 août au vendredi 4 septembre, "La Tribu de Nosta" a donc placé la précarité infantile au cœur de son antenne. Chaque jour à 17h30, Ann-Lo et Julien ont donné la parole à Pelicano et permettent à deux auditeurs de participer au grand repas solidaire.
La mobilisation se prolongera samedi 19 septembre au Jardin botanique de Meise, où Pelicano et Nostalgie veulent créer la plus longue table de déjeuner de Belgique. Des centaines d’enfants et de familles sont attendus autour d’un même repas avec le message qu’aucun enfant ne devrait suivre une journée d’école le ventre vide. Les participants peuvent réserver leur place à table ou effectuer un don à Pelicano.
L’objectif affiché par l’opération est simple : "Le 19 septembre, plus la table sera longue, plus le message sera fort."
La mobilisation se prolongera samedi 19 septembre au Jardin botanique de Meise, où Pelicano et Nostalgie veulent créer la plus longue table de déjeuner de Belgique. Des centaines d’enfants et de familles sont attendus autour d’un même repas avec le message qu’aucun enfant ne devrait suivre une journée d’école le ventre vide. Les participants peuvent réserver leur place à table ou effectuer un don à Pelicano.
L’objectif affiché par l’opération est simple : "Le 19 septembre, plus la table sera longue, plus le message sera fort."