Nostalgie mobilise son antenne contre la précarité infantile en Belgique

Du lundi 31 août au vendredi 4 septembre, "La Tribu de Nosta" a donc placé la précarité infantile au cœur de son antenne. Chaque jour à 17h30, Ann-Lo et Julien ont donné la parole à Pelicano et permettent à deux auditeurs de participer au grand repas solidaire.

La mobilisation se prolongera samedi 19 septembre au Jardin botanique de Meise, où Pelicano et Nostalgie veulent créer la plus longue table de déjeuner de Belgique. Des centaines d’enfants et de familles sont attendus autour d’un même repas avec le message qu’aucun enfant ne devrait suivre une journée d’école le ventre vide. Les participants peuvent réserver leur place à table ou effectuer un don à Pelicano.

L’objectif affiché par l’opération est simple : "Le 19 septembre, plus la table sera longue, plus le message sera fort."