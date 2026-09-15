Nostalgie repart en "Mission Recyclage" en Belgique

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Quatre journées sont programmées de 09h à 18h sur les parkings de quatre Hypermarchés Carrefour. Après une première étape le 9 septembre à Mont-Saint-Jean, l’opération se poursuivra le 12 septembre à Gosselies, le 16 septembre à Berchem-Sainte-Agathe et le 19 septembre à Marche. Frigos, congélateurs, lave-linge, machines à café, aspirateurs, grille-pain, smartphones, ordinateurs ou matériel électrique de jardinage peuvent être déposés.
Un foyer belge possède en moyenne une centaine d’appareils électriques et électroniques, dont une douzaine encore fonctionnels mais inutilisés. Les appareils en fin de vie seront recyclés pour récupérer leurs matières premières : en moyenne, 90% des matériaux qui les composent sont recyclables.
Un foyer belge possède en moyenne une centaine d’appareils électriques et électroniques, dont une douzaine encore fonctionnels mais inutilisés. Les appareils en fin de vie seront recyclés pour récupérer leurs matières premières : en moyenne, 90% des matériaux qui les composent sont recyclables.
Des appareils destinés à L’Ilot
Les appareils encore utilisables pourront être vérifiés et réparés avant d’être offerts à L’Ilot. L’association lutte depuis plus de 60 ans contre le sans-abrisme et la grande précarité à Bruxelles et en Wallonie. Les équipements collectés doivent notamment permettre d’aider des personnes accompagnées par l’association à équiper leur nouveau logement.
La "Mission Recyclage" a été lancée en 2021 pour venir en aide aux victimes des inondations. En 2022, cinq tonnes d’appareils collectés avaient permis d’aider 200 familles. Lors de l’édition 2024, 192 appareils avaient été offerts à L’Ilot. Le principe reste identique : les équipements pouvant encore être utilisés connaissent une seconde vie, tandis que ceux arrivés en fin de parcours rejoignent la filière de recyclage. La règle avancée par l’opération est simple : "si ça s’allume, ça se branche ou ça se charge… ça se Recupelle".
La "Mission Recyclage" a été lancée en 2021 pour venir en aide aux victimes des inondations. En 2022, cinq tonnes d’appareils collectés avaient permis d’aider 200 familles. Lors de l’édition 2024, 192 appareils avaient été offerts à L’Ilot. Le principe reste identique : les équipements pouvant encore être utilisés connaissent une seconde vie, tandis que ceux arrivés en fin de parcours rejoignent la filière de recyclage. La règle avancée par l’opération est simple : "si ça s’allume, ça se branche ou ça se charge… ça se Recupelle".
Deux camionnettes au contact des auditeurs
Nostalgie complète les quatre journées de collecte par un dispositif directement destiné aux auditeurs qui ne peuvent pas se déplacer. Deux camionnettes de la radio circuleront dans les régions concernées afin de récupérer certains appareils à domicile. Julien ou Olivier prendront place dans l’une, tandis qu’Ann-Lo ou Isa seront dans l’autre. Les auditeurs intéressés doivent s’inscrire au préalable sur le site de Nostalgie et être présents entre 10h30 et 18h. Les appareils devront être rendus accessibles au rez-de-chaussée. L’inscription ne garantit toutefois pas le passage d’une camionnette : Nostalgie contactera directement les personnes chez lesquelles une collecte pourra être organisée.
Du 9 au 19 septembre, l’opération associe ainsi quatre dates de collecte et deux véhicules de la station pour récupérer les appareils électriques et électroniques inutilisés.
Du 9 au 19 septembre, l’opération associe ainsi quatre dates de collecte et deux véhicules de la station pour récupérer les appareils électriques et électroniques inutilisés.