Nostalgie repart en "Mission Recyclage" en Belgique

Les appareils encore utilisables pourront être vérifiés et réparés avant d’être offerts à L’Ilot. L’association lutte depuis plus de 60 ans contre le sans-abrisme et la grande précarité à Bruxelles et en Wallonie. Les équipements collectés doivent notamment permettre d’aider des personnes accompagnées par l’association à équiper leur nouveau logement.

La "Mission Recyclage" a été lancée en 2021 pour venir en aide aux victimes des inondations. En 2022, cinq tonnes d’appareils collectés avaient permis d’aider 200 familles. Lors de l’édition 2024, 192 appareils avaient été offerts à L’Ilot. Le principe reste identique : les équipements pouvant encore être utilisés connaissent une seconde vie, tandis que ceux arrivés en fin de parcours rejoignent la filière de recyclage. La règle avancée par l’opération est simple : "si ça s’allume, ça se branche ou ça se charge… ça se Recupelle".