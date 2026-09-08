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Mardi 8 Septembre 2026 - 07:40

Le 220e numéro de La Lettre Pro L’Hebdo vient de paraître


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Ce mardi, La Lettre Pro de la Radio publie le numéro 220 de L’Hebdo. Cette édition s’intéresse à deux évolutions du média radio : le développement des contenus multicanaux avec Olivier Duroy et "La Nosta Family", désormais également diffusée sur LN24 en Belgique, et les mutations de la programmation musicale analysées par Ali Mouhoub, directeur général adjoint de Yacast.



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Depuis le 24 août, "La Nosta Family" franchit une nouvelle étape avec une diffusion chaque matin dès 06h sur LN24 en Belgique. Une présence à l’écran qui ne modifie pas pour autant la conception du programme, toujours pensé en priorité pour la radio. Olivier Duroy détaille cette évolution et les adaptations. Avec Isabelle Verjans, l’animateur de Nostalgie revient également sur la proximité avec les auditeurs, les usages numériques et la transformation de son métier.
"Nous sommes devenus des créateurs de contenus multicanaux", explique-t-il. Il observe aussi des différences entre les deux marchés : "La radio française est souvent très produite, très cadencée, parfois plus "écrite" ou segmentée. En Belgique, on a une culture du ton naturel, du second degré et de l'autodérision".

Ali Mouhoub décrypte l’évolution des playlists

Autre entretien de ce numéro, celui d’Ali Mouhoub. Le directeur général adjoint de Yacast analyse la place des nouveautés dans les playlists, la diminution proportionnelle de leurs rotations et le poids croissant des golds. "La programmation radio est le reflet d’un équilibre qui évolue en permanence", explique-t-il. Il revient également sur l’évolution des outils de mesure de Yacast et les prochaines versions de Muzicenter et Muzicast. "Nous sommes passés de la mesure de la programmation musicale à une capacité d’analyse de l’ensemble des usages de la musique au sein d’un média audiovisuel", souligne Ali Mouhoub.
Fondateur de StatsRadio, Louis-Philippe Sutton développe depuis 2015 une mesure hybride de l’audience radio. Adoptée par Numeris au Canada, cette approche combine plusieurs sources de données et vise désormais le marché français. Ancien commercial radio et fondateur d’une agence média à Québec, il veut proposer aux stations une mesure plus fréquente et plus réactive.

Le deuxième rendez-vous de la saison

En complément, L’Hebdo, qui paraît chaque mardi matin, propose la Playlist de la rédaction, les chiffres clés de la semaine, le Top 5 News des articles les plus lus sur lalettre.pro, ainsi qu’une sélection d’études audio et les verbatims de professionnels du secteur. Ce numéro 220 est le dernier de la saison. La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo est disponible gratuitement en lecture directe ICI. Et pour bénéficier d’un accès total et illimité à nos contenus, c’est par : chaque semaine, une cinquantaine d’exclusivités sont proposées sur le site.


Tags : Ali Mouhoub, animateur, Belgique, musique, Muzicenter, NGroup, Nostalgie Belgique, Olivier Duroy, programmation musicale, Yacast



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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