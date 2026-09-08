Le 220e numéro de La Lettre Pro L’Hebdo vient de paraître

Autre entretien de ce numéro, celui d’Ali Mouhoub. Le directeur général adjoint de Yacast analyse la place des nouveautés dans les playlists, la diminution proportionnelle de leurs rotations et le poids croissant des golds. "La programmation radio est le reflet d’un équilibre qui évolue en permanence", explique-t-il. Il revient également sur l’évolution des outils de mesure de Yacast et les prochaines versions de Muzicenter et Muzicast. "Nous sommes passés de la mesure de la programmation musicale à une capacité d’analyse de l’ensemble des usages de la musique au sein d’un média audiovisuel", souligne Ali Mouhoub.

Fondateur de StatsRadio, Louis-Philippe Sutton développe depuis 2015 une mesure hybride de l’audience radio. Adoptée par Numeris au Canada, cette approche combine plusieurs sources de données et vise désormais le marché français. Ancien commercial radio et fondateur d’une agence média à Québec, il veut proposer aux stations une mesure plus fréquente et plus réactive.