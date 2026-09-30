La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mercredi 30 Septembre 2026 - 08:40

Bel RTL remet en jeu un Golden Ticket pour la Foire d’octobre de Liège


Notez


Du 3 octobre au 11 novembre, la Foire d’octobre revient sur le boulevard d’Avroy à Liège avec Bel RTL comme partenaire. La radio organise du 25 septembre au 1er octobre un jeu permettant à un auditeur de gagner un "Golden Ticket" et programme, le 3 octobre dès 09h, une émission spéciale de "Bel RTL vous régale" avec Jean-Michel Zecca et Leslie Winandy.



Vous aimerez aussi
Bel RTL renouvelle son partenariat avec la Foire d’octobre de Liège, organisée du 3 octobre au 11 novembre sur le boulevard d’Avroy et dont Benjamin Maréchal est le parrain.
À cette occasion, la radio propose à ses auditeurs de remporter un "Golden Ticket" permettant à un gagnant de profiter gratuitement des attractions pendant toute la durée de la Foire. Pour participer, les auditeurs doivent écouter Bel RTL du 25 septembre au 1er octobre.
Le dispositif se prolongera à l’antenne le 3 octobre, jour de l’ouverture de la Foire. Dès 09h, Jean-Michel Zecca et Leslie Winandy proposeront une émission spéciale de "Bel RTL vous régale" consacrée aux plaisirs liégeois de la table. L’émission emmènera les auditeurs à la découverte des saveurs et des spécialités de la gastronomie locale.

Tags : Bel RTL, Belgique, délocalisation, Jean-Michel Zecca, Liège, RTL Belgium



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication