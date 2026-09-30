Bel RTL remet en jeu un Golden Ticket pour la Foire d’octobre de Liège

Bel RTL renouvelle son partenariat avec la Foire d’octobre de Liège, organisée du 3 octobre au 11 novembre sur le boulevard d’Avroy et dont Benjamin Maréchal est le parrain.

À cette occasion, la radio propose à ses auditeurs de remporter un "Golden Ticket" permettant à un gagnant de profiter gratuitement des attractions pendant toute la durée de la Foire. Pour participer, les auditeurs doivent écouter Bel RTL du 25 septembre au 1er octobre.

Le dispositif se prolongera à l’antenne le 3 octobre, jour de l’ouverture de la Foire. Dès 09h, Jean-Michel Zecca et Leslie Winandy proposeront une émission spéciale de "Bel RTL vous régale" consacrée aux plaisirs liégeois de la table. L’émission emmènera les auditeurs à la découverte des saveurs et des spécialités de la gastronomie locale.