TALENTS, une radio éphémère 100% Fédération Wallonie-Bruxelles lancée en DAB+

Pour Eric Adelbrecht, administrateur délégué de maRadio.be, "La radio est depuis toujours le premier partenaire de la création musicale en Belgique francophone. Avec TALENTS, nous avons voulu rassembler toutes les forces du secteur sur le DAB+ afin d’offrir une vitrine unique à nos artistes. À l’heure où la place de notre culture, de nos talents et de notre information est fragilisée par des modèles mondialisés et des évolutions technologiques largement pilotées par les algorithmes, la radio joue plus que jamais un rôle essentiel : celui d’un média de proximité qui choisit, accompagne, fait découvrir et met en valeur les contenus de la Fédération Wallonie-Bruxelles. TALENTS est la preuve vivante que la radio numérique nous permet d’innover, de fédérer le secteur et de proposer des expériences d’écoute événementielles, profondément ancrées dans notre identité culturelle et proches du public."