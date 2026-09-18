TALENTS, une radio éphémère 100% Fédération Wallonie-Bruxelles lancée en DAB+

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Fruit d’une collaboration entre maRadio.be, consortium des radios belges francophones, et l’ensemble de ses membres, TALENTS proposera une programmation 100% Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle associera des contenus inédits à une sélection de moments d’antenne produits par les radios tout au long de l’année.
Les radios membres fourniront également des entretiens avec Mentissa, TeddyBear et Typh Barrow. PE, Pablo Andres, Saule et DJ Daddy K interviendront dans des séquences conçues pour partager leurs souvenirs de radio et leurs choix musicaux. La programmation couvrira la pop, le hip-hop, le rock indépendant, l’électro, le jazz et la world music, avec des artistes confirmés comme des talents en développement.
Les radios membres fourniront également des entretiens avec Mentissa, TeddyBear et Typh Barrow. PE, Pablo Andres, Saule et DJ Daddy K interviendront dans des séquences conçues pour partager leurs souvenirs de radio et leurs choix musicaux. La programmation couvrira la pop, le hip-hop, le rock indépendant, l’électro, le jazz et la world music, avec des artistes confirmés comme des talents en développement.
Une radio événementielle exclusivement disponible en DAB+
TALENTS sera accessible gratuitement et exclusivement en DAB+, à domicile comme en voiture. Le projet entend utiliser la radio numérique terrestre pour compléter temporairement l’offre existante avec une programmation thématique et des contenus exclusifs. La station résulte d’une collaboration entre radios publiques, privées et indépendantes et entend mettre en avant les contenus culturels de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour l’écouter, les auditeurs devront allumer leur récepteur DAB+, effectuer une nouvelle recherche des programmes disponibles puis sélectionner TALENTS. La diffusion débutera précisément le 25 septembre à 18h00 et prendra fin le dimanche 27 septembre à minuit. Cette fenêtre de diffusion transforme ainsi le DAB+ en support d’une offre radio limitée à un week-end et construite à partir de productions originales et de contenus fournis par les différentes radios participantes.
"Rassembler toutes les forces du secteur sur le DAB+"
Pour Eric Adelbrecht, administrateur délégué de maRadio.be, "La radio est depuis toujours le premier partenaire de la création musicale en Belgique francophone. Avec TALENTS, nous avons voulu rassembler toutes les forces du secteur sur le DAB+ afin d’offrir une vitrine unique à nos artistes. À l’heure où la place de notre culture, de nos talents et de notre information est fragilisée par des modèles mondialisés et des évolutions technologiques largement pilotées par les algorithmes, la radio joue plus que jamais un rôle essentiel : celui d’un média de proximité qui choisit, accompagne, fait découvrir et met en valeur les contenus de la Fédération Wallonie-Bruxelles. TALENTS est la preuve vivante que la radio numérique nous permet d’innover, de fédérer le secteur et de proposer des expériences d’écoute événementielles, profondément ancrées dans notre identité culturelle et proches du public."