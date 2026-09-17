Le Groupe 1981 confirme l’acquisition de Hit West, Océane et Clazz

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Le Groupe 1981 a confirmé, ce jeudi matin, l’acquisition de Hit West, Océane et du programme thématique Clazz. L’opération intervient après des négociations exclusives avec le Groupe Sipa Ouest-France et la réception de l’agrément de l’Arcom. Le groupe indique inscrire ces trois acquisitions dans sa stratégie de développement de radios thématiques et de stations régionales. Avec l’arrivée de Hit West, Océane et Clazz, le Groupe 1981 rassemble désormais 13 radios : Ado, OÜI FM, Latina, Voltage, Vibration, Wit FM, Forum, Black Box, Océane, Hit West, Radio Collector, Clazz et Radio Life.
Le groupe, présidé par Jean-Éric Valli, se présente comme le premier groupe de radios indépendant de France et revendique près de 5 millions d’auditeurs hebdomadaires. Présent en diffusion hertzienne et numérique, il développe parallèlement la radio numérique terrestre en DAB+. Selon le communiqué, le Groupe 1981 est également le 7e groupe de radio le plus écouté en ligne, d’après l’ACPM.
Hit West et Océane pour renforcer le maillage régional
Après les régions Centre-Val de Loire et Nouvelle-Aquitaine, le Groupe 1981 entend renforcer la couverture territoriale de ses stations régionales avec Hit West et Océane FM, deux antennes implantées dans le Grand Ouest.
Le groupe annonce vouloir maintenir l’ancrage local des deux radios. Les équipes ainsi que les lignes éditoriales de Hit West et Océane doivent être conservées au sein de leurs territoires, avec l’apport du savoir-faire du Groupe 1981. Cette orientation s’inscrit dans une stratégie qui associe des radios thématiques aux identités spécifiques et des stations régionales reposant sur des équipes locales et une proximité avec leurs auditeurs.
Clazz appelé à se développer en FM et en DAB+
L’acquisition de Clazz répond à l’autre volet de cette stratégie. Le programme possède une identité musicale centrée sur la musique classique et le jazz. Le Groupe 1981 indique inscrire son développement dans une perspective de long terme, à la fois en FM et en DAB+. Plus largement, le groupe affirme conserver "une croyance forte en l’avenir du média radio", tout en mentionnant les réformes auxquelles celui-ci doit faire face pour continuer à s’inscrire dans les habitudes des publics.
La commercialisation locale reste confiée à Régie Radios Régions
Sur le volet publicitaire, Régie Radios Régions, filiale d’ADDITI COM et régie du Groupe Ouest-France, demeure chargée de la commercialisation locale des espaces publicitaires des antennes concernées.
Le Groupe 1981 inscrit enfin ces acquisitions dans son positionnement au sein du GIE des Indés Radios. Il estime que l’intégration de Hit West, Océane et Clazz doit contribuer à renforcer la place des radios indépendantes dans le paysage médiatique français et son pluralisme. Le groupe considère également que cette dynamique collective peut accroître l’attractivité des acteurs du GIE et accompagner le développement de leurs programmes. Avec ses 13 radios, il poursuit ainsi une stratégie articulée entre formats thématiques, antennes de proximité, diffusion hertzienne, DAB+ et écoute en ligne.