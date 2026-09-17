Le Groupe 1981 confirme l’acquisition de Hit West, Océane et Clazz

Le Groupe 1981 a confirmé, ce jeudi matin, l’acquisition de Hit West, Océane et du programme thématique Clazz. L’opération intervient après des négociations exclusives avec le Groupe Sipa Ouest-France et la réception de l’agrément de l’Arcom. Le groupe indique inscrire ces trois acquisitions dans sa stratégie de développement de radios thématiques et de stations régionales. Avec l’arrivée de Hit West, Océane et Clazz, le Groupe 1981 rassemble désormais 13 radios : Ado, OÜI FM, Latina, Voltage, Vibration, Wit FM, Forum, Black Box, Océane, Hit West, Radio Collector, Clazz et Radio Life.

Le groupe, présidé par Jean-Éric Valli, se présente comme le premier groupe de radios indépendant de France et revendique près de 5 millions d’auditeurs hebdomadaires. Présent en diffusion hertzienne et numérique, il développe parallèlement la radio numérique terrestre en DAB+. Selon le communiqué, le Groupe 1981 est également le 7e groupe de radio le plus écouté en ligne, d’après l’ACPM.

