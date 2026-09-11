En Europe, la radio veut sécuriser sa présence dans les véhicules neufs

Le WorldDAB et Broadcast Networks Europe (BNE) souhaitent que le Digital Networks Act renforce les dispositions héritées du European Electronic Communications Code. Selon les deux organisations, les règles actuelles ont largement permis d’assurer la réception de la radio numérique terrestre dans les véhicules neufs, mais les évolutions récentes du marché nécessitent désormais un cadre renforcé. Leur demande s’appuie notamment sur une étude présentée par WorldDAB en juin auprès d’un échantillon nationalement représentatif âgé de 18 ans et plus, avec 8 000 entretiens en ligne menés auprès d’acheteurs récents de voitures en Australie, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni.