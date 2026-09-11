En Europe, la radio veut sécuriser sa présence dans les véhicules neufs

Vous aimerez aussi
-
INSIGHT by La Lettre Pro de la Radio avec RCS — Août 2026
-
La radio AM se rapproche d’un vote décisif à la Chambre américaine
-
"MBS West Coast" revient sur MBS avec Jean-Michel Canitrot au micro
-
La radio transforme le tableau de bord en nouvel espace publicitaire
-
Aux États-Unis, la radio concentre 55% du temps d’écoute audio en voiture
Le WorldDAB et Broadcast Networks Europe (BNE) souhaitent que le Digital Networks Act renforce les dispositions héritées du European Electronic Communications Code. Selon les deux organisations, les règles actuelles ont largement permis d’assurer la réception de la radio numérique terrestre dans les véhicules neufs, mais les évolutions récentes du marché nécessitent désormais un cadre renforcé. Leur demande s’appuie notamment sur une étude présentée par WorldDAB en juin auprès d’un échantillon nationalement représentatif âgé de 18 ans et plus, avec 8 000 entretiens en ligne menés auprès d’acheteurs récents de voitures en Australie, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni.
Parmi eux, 83% écoutent la radio en voiture et 50% l’utilisent davantage que toute autre source audio, contre 20% qui utilisent principalement les services de streaming. Par ailleurs, 62% considèrent la radio comme un équipement "must-have" dans leur véhicule et 85% déclarent qu’elle leur manquerait si elle n’était plus disponible.
Un rôle également mis en avant pour les situations d’urgence
Le WorldDAB et BNE défendent le maintien d’un accès à la radio terrestre gratuit, fiable et ne dépendant ni d’une connexion mobile, ni d’un abonnement, ni d’intermédiaires numériques. Dans l’étude, 83% des répondants considèrent la radio comme importante lors d’une urgence ou d’une catastrophe et 52% indiquent qu’elle constituerait leur première source d’information au volant dans ces circonstances. Les deux organisations estiment que les services connectés et IP doivent compléter l’accès broadcast plutôt que le remplacer.
Elles détailleront leur position à IBC2026 à Amsterdam, ce dimanche 13 septembre, de 14h30 à 16h00, lors de la session "Broadcast radio's moment: resilient, relevant, irreplaceable". Parmi les intervenants annoncés figurent Jacqueline Bierhorst, présidente de WorldDAB, Vincent Sneed, Senior EU Policy Advisor à l’EBU, et David Fernández Quijada, cofondateur et Research Director de South 180. Le WorldDAB Summit 2026 est par ailleurs prévu le 19 novembre 2026 au Meliá Vienna, en Autriche (lire ICI).
WorldDAB rassemble plus de 1 600 experts issus de 126 membres dans 43 pays.
Elles détailleront leur position à IBC2026 à Amsterdam, ce dimanche 13 septembre, de 14h30 à 16h00, lors de la session "Broadcast radio's moment: resilient, relevant, irreplaceable". Parmi les intervenants annoncés figurent Jacqueline Bierhorst, présidente de WorldDAB, Vincent Sneed, Senior EU Policy Advisor à l’EBU, et David Fernández Quijada, cofondateur et Research Director de South 180. Le WorldDAB Summit 2026 est par ailleurs prévu le 19 novembre 2026 au Meliá Vienna, en Autriche (lire ICI).
WorldDAB rassemble plus de 1 600 experts issus de 126 membres dans 43 pays.