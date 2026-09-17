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Au Royaume-Uni, l'Ofcom veut protéger la radio à l’heure des assistants vocaux €



La commande vocale est enregistrée puis traitée dans le cloud pour identifier la station demandée et sélectionner la méthode de diffusion. Le flux radio, fourni par le diffuseur ou un agrégateur via un réseau de distribution de contenu, est ensuite transmis à l’enceinte connectée. Source : Ofcom, "Code of Practice for Designated Radio Selection Services
La commande vocale est enregistrée puis traitée dans le cloud pour identifier la station demandée et sélectionner la méthode de diffusion. Le flux radio, fourni par le diffuseur ou un agrégateur via un réseau de distribution de contenu, est ensuite transmis à l’enceinte connectée. Source : Ofcom, "Code of Practice for Designated Radio Selection Services
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Au Royaume-Uni, l'Ofcom veut protéger la radio à l’heure des assistants vocaux
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Rédigé le Jeudi 17 Septembre 2026

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