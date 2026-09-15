Disparition de Floris Roosen, le physicien qui repoussait les limites des émetteurs FM

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Floris Roosen avait créé en 2012 sa première série de modules émetteurs, baptisée Radio Master, après avoir mené seul ses expérimentations technologiques chez lui, en Bretagne. En 2015, une première version franchissait le cap des 600 watts avec une technologie RF "single-ended". En 2017/2018, il mettait au point un premier prototype de 1 000 watts, qui lui valut en 2018 un prix spécial au Salon de la Radio. "Ma marque s'est fait connaître parce que j'ai toujours pris des risques, suivant ma propre quête d'aventure dans une démarche scientifique", expliquait-il en 2020. Cette année-là, il annonçait avoir atteint 1 500 watts sur toute la bande, au-dessus de 80% sur 50 volts, toujours en "single-ended". Le dispositif pouvait franchir les 1 500 watts. Son objectif était alors de préparer une nouvelle génération d’émetteurs pour l’industrie broadcast.
Une technologie destinée aux émetteurs broadcast
La solution testée en laboratoire reposait sur un nouveau transistor de la société Ampleon, avec une architecture basée sur un BLF189XRB et adaptée au broadcast. Son intégration à la génération suivante des émetteurs Radio Master était prévue en juillet/août 2020. Floris Roosen citait également les BLF189XRA/XRB et MRFX1K80H, capables de dépasser 1 kW, ainsi que l’ART2K0FE, capable de délivrer plus de 1 500 watts. Il avait mis au point un bloc d’amplification destiné à répondre aux contraintes de rendement et de largeur de bande. "Nous arrivons à 1 500/1 900 watts avec un seul transistor, c'est beaucoup plus simple et moins coûteux que de fournir la même puissance avec deux transistors, ce qui peut simplifier aussi la construction des émetteurs."
Pendant le confinement lié au Covid-19, il envisageait ainsi des classes d’émetteurs de 1 500 watts destinées à tous types de radios.
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