Disparition de Floris Roosen, le physicien qui repoussait les limites des émetteurs FM

La solution testée en laboratoire reposait sur un nouveau transistor de la société Ampleon, avec une architecture basée sur un BLF189XRB et adaptée au broadcast. Son intégration à la génération suivante des émetteurs Radio Master était prévue en juillet/août 2020. Floris Roosen citait également les BLF189XRA/XRB et MRFX1K80H, capables de dépasser 1 kW, ainsi que l’ART2K0FE, capable de délivrer plus de 1 500 watts. Il avait mis au point un bloc d’amplification destiné à répondre aux contraintes de rendement et de largeur de bande. "Nous arrivons à 1 500/1 900 watts avec un seul transistor, c'est beaucoup plus simple et moins coûteux que de fournir la même puissance avec deux transistors, ce qui peut simplifier aussi la construction des émetteurs."

Pendant le confinement lié au Covid-19, il envisageait ainsi des classes d’émetteurs de 1 500 watts destinées à tous types de radios.