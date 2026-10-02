RTL fête ses 60 ans avec 60 heures d’antenne spéciale

Pendant ces 60 heures, une archive ayant marqué l’histoire de RTL sera proposée toutes les heures. Le 9 octobre, le top horaire de la station sera joué à chaque heure par des fanfares venues de toute la France. RTL mettra également en jeu une Valise RTL d’une valeur de 20 000 €. Le 10 octobre, "RTL Matin Week-end" commencera à 06h avec une présence à Belfort dans "RTL chez vous". "Satisfait ou remboursé !" reviendra à 9h sur la consommation et le pouvoir d’achat en 1966, puis "Stop ou encore" sera diffusé à 10h et "Le Journal inattendu" à 12h. À 14h, "Le Grand Récit" sera consacré à Philippe Labro, avant "Variétés" à 15h depuis le restaurant Savy, rue Bayard. "On refait le match" sera proposé à 19h10.

À 20h30, Vincent Parizot et Marina Giraudeau feront revenir "Les routiers sont sympa", émission créée par Max Meynier, avec un duplex depuis l’Escale à Châteauroux et une sélection musicale spéciale 60 ans.