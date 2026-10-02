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Vendredi 2 Octobre 2026 - 08:15

RTL fête ses 60 ans avec 60 heures d’antenne spéciale


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RTL célébrera ses 60 ans avec 60 heures d’antenne spéciale, du 8 octobre à 12h jusqu’au 11 octobre à minuit. La station prévoit des émissions spéciales, le retour de formats historiques, des archives, des directs et des rendez-vous musicaux. L’opération se prolongera en podcast et sur l’application RTL, avec plusieurs séries consacrées aux six décennies de la radio.



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Le 11 octobre 1966, Radio Luxembourg devient RTL. À cette occasion, Jean Farran, premier dirigeant de RTL, prononce : "On va faire du direct... et de la radio qui se voit." 60 ans plus tard, RTL organise 60 heures d’antenne spéciale, du 8 octobre à 12h au 11 octobre à minuit, avec des invités, des événements, des délocalisations, le retour d’anciens programmes, une Valise RTL et des archives.
Le lancement est prévu le 8 octobre à 11h59 avec Alex Vizorek dans "Quitte ou double". À 13h, Amandine Bégot et Laurent Marsick recueilleront les souvenirs des auditeurs dans "Les auditeurs ont la parole". "L’Heure du crime" suivra à 14h, puis "Entrez dans l’histoire" à 15h, "Les Grosses Têtes" à 15h30 et "RTL Soir" à 18h. À 20h débutera "La Grande Soirée des 60 ans", avec un "Grand Récit" à 20h05 puis un programme spécial de 20h30 à 22h.

Des émissions historiques de retour à l’antenne

Le 8 octobre, la soirée se poursuivra de 22h à minuit avec Amandine Bégot et Éric Jean-Jean et des lives de Francis Cabrel, Benjamin Biolay, Marine, Louane, Marc Lavoine, Julien Clerc, Laurent Voulzy et Alain Souchon, avant une nuit d’archives à minuit avec Laurent Marsick. Le 9 octobre, "RTL Petit Matin" et "RTL Matin" seront proposés de 04h30 à 09h30. "Ça peut vous arriver" débutera à 09h30 et "La Bonne Touche" reviendra à 11h30 avec Jean-Pierre Foucault et Cyril Hanouna. À 13h, Jean-Jacques Bourdin rejoindra Amandine Bégot dans "Les auditeurs ont la parole". "L’Heure du crime" sera en direct de Nancy à 14h, avant "Les Grosses Têtes" à 15h30 et "La Tournée d’RTL à Nancy" à 20h. De 22h à 01h, Georges Lang célébrera 60 ans de musiques venues d’ailleurs dans "W RTL", avant une nouvelle nuit d’archives à 01h.

Archives, fanfares et retour des "Routiers sont sympa"

Pendant ces 60 heures, une archive ayant marqué l’histoire de RTL sera proposée toutes les heures. Le 9 octobre, le top horaire de la station sera joué à chaque heure par des fanfares venues de toute la France. RTL mettra également en jeu une Valise RTL d’une valeur de 20 000 €. Le 10 octobre, "RTL Matin Week-end" commencera à 06h avec une présence à Belfort dans "RTL chez vous". "Satisfait ou remboursé !" reviendra à 9h sur la consommation et le pouvoir d’achat en 1966, puis "Stop ou encore" sera diffusé à 10h et "Le Journal inattendu" à 12h. À 14h, "Le Grand Récit" sera consacré à Philippe Labro, avant "Variétés" à 15h depuis le restaurant Savy, rue Bayard. "On refait le match" sera proposé à 19h10.
À 20h30, Vincent Parizot et Marina Giraudeau feront revenir "Les routiers sont sympa", émission créée par Max Meynier, avec un duplex depuis l’Escale à Châteauroux et une sélection musicale spéciale 60 ans.
60 ans de RTL en images : six décennies de voix, d’émissions, de reportages et de personnalités qui ont marqué l’antenne de la station. Source : RTL.
60 ans de RTL en images : six décennies de voix, d’émissions, de reportages et de personnalités qui ont marqué l’antenne de la station. Source : RTL.

Les 60 ans se déclinent aussi en podcast

L’anniversaire sera également décliné dans l’audio numérique. RTL remet en ligne la série "40 ans ensemble", "Mon RTL à moi" avec Philippe Labro et des personnalités de l’antenne, les archives de RTL Cinéma et du "Journal inattendu", ainsi que "100 ans de connerie" de Jean Yanne. Une série en 7 épisodes racontera avec Thomas Pierre comment RTL a accompagné les grands changements de la société française. Olivier Minne reviendra sur la carrière de Fabrice avec Fabrice en 3 épisodes.
Un autre podcast proposera 23 épisodes de 19 minutes pour retracer la vie de RTL. Les deux nuits spéciales diffusées à l’antenne les 8 et 9 octobre avec Laurent Marsick seront également proposées en podcast.
L’ensemble des émissions et podcasts restera accessible sur RTL.fr, l’application RTL et les plateformes partenaires, tandis que les réseaux sociaux accueilleront les souvenirs des personnalités de RTL sur les 60 ans de la station.

Tags : anniversaire, archives, Max Meynier, Philippe Labro, RTL, rue Bayard



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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