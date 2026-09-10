"Les Routiers sont toujours aussi sympas" préparent leur 1 000e émission

Diffusée du lundi au jeudi de 21h à 23h et présentée par Sébastien Ponchelet, l’émission "Les Routiers sont toujours aussi sympas" conserve ses rendez-vous habituels pour cette 7e saison tout en ajoutant plusieurs nouveautés. Un nouveau fil rouge sera consacré à l’histoire des grands constructeurs de poids lourds, à raison d’une émission par mois jusqu’en juin 2027. Renault Trucks ouvrira cette série construite autour d’entretiens et de témoignages d’acteurs du secteur.

La saison a par ailleurs débuté hors des studios le jeudi 3 septembre, avec une émission réalisée depuis le lycée professionnel Hippolyte Carnot à Roanne à l’occasion de la rentrée scolaire. Ce premier déplacement inaugure une série de rendez-vous extérieurs annoncés au cours de la saison.