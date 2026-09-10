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Jeudi 10 Septembre 2026 - 06:50

"Les Routiers sont toujours aussi sympas" préparent leur 1 000e émission


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Radio VINCI Autoroutes a lancé la 7e saison des "Routiers sont toujours aussi sympas", présentée par Sébastien Ponchelet du lundi au jeudi de 21h à 23h. L’émission atteindra son 1 000e numéro le 21 septembre et multipliera cette saison les directs en extérieur, avec notamment les 24 Heures Camions du Mans et un rendez-vous à L’Escale de Châteauroux.



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Diffusée du lundi au jeudi de 21h à 23h et présentée par Sébastien Ponchelet, l’émission "Les Routiers sont toujours aussi sympas" conserve ses rendez-vous habituels pour cette 7e saison tout en ajoutant plusieurs nouveautés. Un nouveau fil rouge sera consacré à l’histoire des grands constructeurs de poids lourds, à raison d’une émission par mois jusqu’en juin 2027. Renault Trucks ouvrira cette série construite autour d’entretiens et de témoignages d’acteurs du secteur.
La saison a par ailleurs débuté hors des studios le jeudi 3 septembre, avec une émission réalisée depuis le lycée professionnel Hippolyte Carnot à Roanne à l’occasion de la rentrée scolaire. Ce premier déplacement inaugure une série de rendez-vous extérieurs annoncés au cours de la saison.

La 1 000e émission programmée le 21 septembre

L’émission franchira un cap le lundi 21 septembre avec la diffusion de son 1 000e numéro. Cette édition spéciale s’articulera autour d’une playlist de trois heures et accueillera plusieurs invités. Trois jours plus tard, le jeudi 24 septembre, l’équipe prendra la direction des 24 Heures Camions du Mans pour une nouvelle délocalisation.
"Les Routiers sont toujours aussi sympas" sera diffusée en direct depuis le podium du circuit et des invitations seront proposées aux auditeurs à l’approche de l’événement. En novembre, l’émission quittera de nouveau ses studios pour s’installer à L’Escale, à Châteauroux, site présenté comme le plus grand relais routier de France.

"Plein Phare Sur..." retrouve sa place à 22h30

La chronique "Plein Phare Sur..." sera également reconduite avec un horaire identifié à 22h30. Elle mettra en avant une actualité, un événement ou une association en lien avec le transport routier de marchandises et pourra ponctuellement s’intéresser à l’univers autoroutier. L’objectif annoncé est de donner une exposition à des initiatives qui ne nécessitent pas de leur consacrer une émission complète. France Route, TVB, Truck Stop et Wheels Racing, pour le championnat de France Camions, restent partenaires du programme pour cette 7e saison.

Tags : anniversaire, Radio VINCI Autoroutes, Sébastien Ponchelet



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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