RTL réunit ses voix pour sa photo de rentrée

L’équipe de RTL réunie devant les locaux de la station à l’occasion de la rentrée 2026, marquée par les 60 ans de RTL et les 50 ans des "Grosses Têtes". © Julien Theuil / Agence 1827 / RTL
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La famille RTL, c’est cette alchimie qui réunit les plus grandes voix du journalisme, du divertissement et de la culture tout en faisant grandir les talents maison. La famille RTL, c’est cet état d’esprit de convivialité, de chaleur et de proximité dans lequel les auditrices et les auditeurs se reconnaissent et qui s’entend tous les jours à l’antenne", a expliqué Jonathan Curiel, directeur général de RTL, RTL2 et Fun Radio.
Cette rentrée coïncide avec les 60 ans de RTL et les 50 ans des "Grosses Têtes". Les anniversaires du "Journal inattendu", de "Laissez-vous Tenter" et de "On refait le match" seront également célébrés à l’antenne. Jonathan Curiel précise que RTL poursuit "le renouvellement majeur de sa grille la semaine et le week-end" et "sa modernisation, capitalisant sur la transformation digitale en cours".
Cette rentrée coïncide avec les 60 ans de RTL et les 50 ans des "Grosses Têtes". Les anniversaires du "Journal inattendu", de "Laissez-vous Tenter" et de "On refait le match" seront également célébrés à l’antenne. Jonathan Curiel précise que RTL poursuit "le renouvellement majeur de sa grille la semaine et le week-end" et "sa modernisation, capitalisant sur la transformation digitale en cours".