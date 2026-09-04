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Vendredi 4 Septembre 2026 - 14:45

RTL réunit ses voix pour sa photo de rentrée


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RTL a dévoilé sa nouvelle grille mercredi 2 septembre lors d’une conférence de presse présentée par Philippe Caverivière, Alex Vizorek et Tanguy Pastureau. La station en a profité pour réaliser sa photo de rentrée 2026. Une saison marquée par les 60 ans de RTL, les 50 ans des "Grosses Têtes", le renouvellement de la grille et la poursuite de sa transformation digitale.


L’équipe de RTL réunie devant les locaux de la station à l’occasion de la rentrée 2026, marquée par les 60 ans de RTL et les 50 ans des "Grosses Têtes". © Julien Theuil / Agence 1827 / RTL
L’équipe de RTL réunie devant les locaux de la station à l’occasion de la rentrée 2026, marquée par les 60 ans de RTL et les 50 ans des "Grosses Têtes". © Julien Theuil / Agence 1827 / RTL

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Cette rentrée coïncide avec les 60 ans de RTL et les 50 ans des "Grosses Têtes". Les anniversaires du "Journal inattendu", de "Laissez-vous Tenter" et de "On refait le match" seront également célébrés à l’antenne. Jonathan Curiel précise que RTL poursuit "le renouvellement majeur de sa grille la semaine et le week-end" et "sa modernisation, capitalisant sur la transformation digitale en cours".

Tags : anniversaire, Jonathan Curiel, rentrée, RTL



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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