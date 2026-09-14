Sur Bel RTL, chacun a son mot à dire

À 15h30, Laurent Ruquier et "Les Grosses Têtes" occupent l’antenne pendant deux heures et demie, avec une émission qui célébrera cette saison ses 50 ans. À 18h, "bel RTL soir" revient sur l’actualité de la journée. Après le journal de RTL info, Jim Nejman propose "15 minutes pour comprendre" autour d’un sujet analysé de façon concrète et accessible. À 18h45, Sandrine Dans et Jean-Michel Zecca reçoivent les personnalités de l’actualité culturelle dans "Accès VIP".

La soirée se poursuit avec "bel RTL 80-90", animé par Charles Tavolieri. À 22h, du lundi au jeudi, "L’essentiel de Bonjour Benjamin" propose les temps forts de l’émission du matin. Le samedi, de 09h à 10h, Jean-Michel Zecca et Leslie Winandy, alias Leslie en Cuisine, animent "bel RTL vous régale". Le dimanche, dès 09h, Hugues Hamelynck présente "Soundcheck bel RTL", consacré aux sorties, artistes et tendances musicales.