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Lundi 14 Septembre 2026 - 16:30

Sur Bel RTL, chacun a son mot à dire


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Comme beaucoup de stations, RTL a effectué sa rentrée le 24 août avec une grille mêlant information, musique, humour et participation des auditeurs. De "bel RTL matin" à "bel RTL soir", la station reconduit plusieurs rendez-vous et en installe de nouveaux. Côté numérique, elle lance aussi la webradio "bel RTL 100% Positive Attitude" et renforce podcasts et replay.


Les visages de la rentrée de Bel RTL, qui a déploiyé le 24 août une grille mêlant information, musique, humour et proximité avec les auditeurs.
Les visages de la rentrée de Bel RTL, qui a déploiyé le 24 août une grille mêlant information, musique, humour et proximité avec les auditeurs.

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Dès 05h, Fabrice Collignon ouvre l’antenne avec "bel RTL matin", dont "Fabrice, raconte-nous une histoire", consacré aux histoires locales. À 07h, Benjamin Maréchal prend le relais dans "Bonjour Benjamin", avec Thomas de Bergeyck pour l’actualité, Jim Nejman pour l’analyse, Martin Buxant pour "Face à Buxant", Vincenzo Ciuro et Anne Ruwet pour le sport, André Lamy et Olivier Leborgne avec "Votez pour moi", ainsi que "Scroll Média" et "C’est votre argent". Le vendredi, Jérémy Moriau rejoint l’équipe avec "C’est l’heure d’une bonne jatte".
À 09h30, Sandrine Corman et Hugues Hamelynck animent "Positive Attitude" jusqu’à midi. Sandrine Dans poursuit avec "Les 10 que j’aime". L’après-midi, Maxence Lacombe prend les commandes de "Génération bel RTL" avec de la musique des années 80 à aujourd’hui.

Des après-midis installés et des soirées recentrées

À 15h30, Laurent Ruquier et "Les Grosses Têtes" occupent l’antenne pendant deux heures et demie, avec une émission qui célébrera cette saison ses 50 ans. À 18h, "bel RTL soir" revient sur l’actualité de la journée. Après le journal de RTL info, Jim Nejman propose "15 minutes pour comprendre" autour d’un sujet analysé de façon concrète et accessible. À 18h45, Sandrine Dans et Jean-Michel Zecca reçoivent les personnalités de l’actualité culturelle dans "Accès VIP".
La soirée se poursuit avec "bel RTL 80-90", animé par Charles Tavolieri. À 22h, du lundi au jeudi, "L’essentiel de Bonjour Benjamin" propose les temps forts de l’émission du matin. Le samedi, de 09h à 10h, Jean-Michel Zecca et Leslie Winandy, alias Leslie en Cuisine, animent "bel RTL vous régale". Le dimanche, dès 09h, Hugues Hamelynck présente "Soundcheck bel RTL", consacré aux sorties, artistes et tendances musicales.

ne nouvelle webradio pour prolonger l’antenne

Le week-end reste également rythmé par "Stop ou Encore" avec Jean-Mi Godfurnon et "Le Grand Récit", raconté par André Dussollier. Bel RTL accompagne cette rentrée d’un développement de son offre numérique. La station lance la nouvelle webradio "bel RTL 100% Positive Attitude", conçue pour prolonger l’univers de l’émission de Sandrine Corman et Hugues Hamelynck.
Les auditeurs peuvent également retrouver les émissions en podcasts et en replay sur l’application et le site de bel RTL, afin de les écouter à la demande. Cette extension digitale complète une grille qui reste organisée autour de rendez-vous en direct, d’information, de musique et de participation des auditeurs, avec plusieurs portes d’entrée entre l’antenne linéaire, la webradio, le podcast et le replay.

Tags : Bel RTL, Belgique, rentrée, RTL Belgiuim



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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