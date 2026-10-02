Hit West, Océane et Clazz au cœur des perspectives du Groupe 1981

Jean-Éric Valli, président du Groupe 1981, a présenté les orientations de la saison 2026-2027 lors de la conférence de presse de rentrée organisée le 1er octobre à Paris.
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Réunis au restaurant Le Jardin Secret, à Paris, Jean-Éric Valli, président du Groupe 1981, Olivia Valli, directrice générale déléguée, Grégory Souty, directeur artistique, et Jérôme Delaveau, directeur de Hit West et d'Océane, ont présenté les évolutions de la saison 2026-2027. À l'exception de Hit West et d'Océane, les matinales sont prolongées d'une heure, de 06h à 11h. ADO accueille Sow Spencer et Aurélie, tandis que Voltage confie son morning à Clémence et Victoria, arrivée de Fun Radio Belgique. Les deux stations proposent ainsi des matinales entièrement féminines.
Sur Latina, Elena rejoint Roberto. Vibration lance "Ensemble", avec Alex et Violaine, âgée de 19 ans. Sur Oüi FM, Arnold poursuit la matinale avec Morgane.
Sur Latina, Elena rejoint Roberto. Vibration lance "Ensemble", avec Alex et Violaine, âgée de 19 ans. Sur Oüi FM, Arnold poursuit la matinale avec Morgane.
Selon Grégory Souty, la recherche de nouveaux talents avait commencé dès février et mars. Wit FM et BlackBox développent également leurs chroniques locales.
De nouveaux rendez-vous musicaux sur les antennes
La rentrée s'accompagne de changements dans les programmes musicaux. Sur ADO, Yo OBG prend les commandes du drive de 15h à 20h, tandis que Florian On Air propose, en semaine, une émission de 11h à 12h consacrée à l'histoire du hip-hop et du R'n'B, en complément de ses interventions le week-end. Latina installe de nouveaux rendez-vous les vendredis et samedis de 20h à minuit : DJ Real, le collectif Divin0 et DJ Alex Da Kosta se succèdent à l'antenne.
Voltage accueille également quatre DJ résidents, Upsilone, Blond:Ish, Augis et Siks, chaque samedi de 22h à minuit. Sur Oüi FM, la programmation comprend plus de 1 100 titres en rotation mensuelle. Dom Kiris poursuit parallèlement la production de deux podcasts hebdomadaires, "Les bonnes histoires du rock" et "Guitares et guitaristes de légende".
Voltage accueille également quatre DJ résidents, Upsilone, Blond:Ish, Augis et Siks, chaque samedi de 22h à minuit. Sur Oüi FM, la programmation comprend plus de 1 100 titres en rotation mensuelle. Dom Kiris poursuit parallèlement la production de deux podcasts hebdomadaires, "Les bonnes histoires du rock" et "Guitares et guitaristes de légende".
Hit West et Océane renforcent l'implantation dans le Grand Ouest
L'acquisition de Hit West et d'Océane auprès du groupe SIPA Ouest-France, effective depuis septembre 2026, élargit la couverture territoriale du Groupe 1981. Les deux stations conservent leurs implantations respectives à Nantes et à Questembert, près de Vannes, ainsi que leurs lignes éditoriales. Elles disposent d'une rédaction mutualisée de 14 journalistes, chargés de couvrir l'actualité du Grand Ouest. Selon Jérôme Delaveau, elles représentent ensemble un peu plus d'un million d'auditeurs hebdomadaires. Leur couverture complète notamment celle de Vibration et de Forum.
Avec ces acquisitions, le Groupe 1981 annonce 13 radios, 95 webradios, 6 millions d'auditeurs hebdomadaires et une présence dans 13 régions et à Monaco. Il communique également 6.7 millions d'écoutes mensuelles dans le monde, sur la base des mesures ACPM, et emploie 110 collaborateurs. Son chiffre d'affaires s'est établi à 23.7 millions d'euros en 2025, pour un excédent brut d'exploitation de 4 millions d'euros.
Avec ces acquisitions, le Groupe 1981 annonce 13 radios, 95 webradios, 6 millions d'auditeurs hebdomadaires et une présence dans 13 régions et à Monaco. Il communique également 6.7 millions d'écoutes mensuelles dans le monde, sur la base des mesures ACPM, et emploie 110 collaborateurs. Son chiffre d'affaires s'est établi à 23.7 millions d'euros en 2025, pour un excédent brut d'exploitation de 4 millions d'euros.
Des studios entièrement rénovés à Orléans
Le Groupe 1981 a également présenté les nouveaux studios de Vibration et de Forum à Orléans. Entièrement rénovés, ces locaux ont été repensés pour améliorer les conditions de travail des équipes, notamment sur les plans acoustique et visuel, tout en réduisant les dépenses énergétiques. Les nouveaux aménagements permettent également d'accueillir plus confortablement les invités et les auditeurs, notamment des groupes scolaires. Une bibliothèque consacrée au développement personnel et au bien-être a par ailleurs été installée à destination des collaborateurs. À travers cette rénovation, le groupe entend adapter ses installations aux besoins des deux antennes et renforcer leurs liens avec leur territoire.
DAB+ et partenariats : les orientations du groupe
Le Groupe 1981 souhaite poursuivre son développement en DAB+, notamment avec une nouvelle candidature pour la diffusion de Clazz, son programme consacré à la musique classique et au jazz. Selon Jérôme Delaveau, celui-ci réunissait auparavant environ 7 000 auditeurs dans le Grand Ouest sur cette technologie. Le groupe indique qu'environ 70% du territoire français est actuellement desservi par le DAB+ et soutient le maintien des récepteurs FM/DAB+ dans les voitures neuves en Europe.
Jean-Éric Valli propose également aux groupes radiophoniques de développer des partenariats communs autour de grands événements culturels, musicaux et sportifs dès 2027. Présentée par Olivia Valli lors de la conférence, cette orientation s'appuie notamment sur la collaboration entre Vibration et Voltage autour du Cocorico Festival. Le groupe rappelle également que les trois concerts du Tour Vibration, organisés les 5, 12 et 26 septembre 2026, ont rassemblé près de 100 000 personnes.
Jean-Éric Valli propose également aux groupes radiophoniques de développer des partenariats communs autour de grands événements culturels, musicaux et sportifs dès 2027. Présentée par Olivia Valli lors de la conférence, cette orientation s'appuie notamment sur la collaboration entre Vibration et Voltage autour du Cocorico Festival. Le groupe rappelle également que les trois concerts du Tour Vibration, organisés les 5, 12 et 26 septembre 2026, ont rassemblé près de 100 000 personnes.