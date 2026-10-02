Hit West, Océane et Clazz au cœur des perspectives du Groupe 1981

Le Groupe 1981 souhaite poursuivre son développement en DAB+, notamment avec une nouvelle candidature pour la diffusion de Clazz, son programme consacré à la musique classique et au jazz. Selon Jérôme Delaveau, celui-ci réunissait auparavant environ 7 000 auditeurs dans le Grand Ouest sur cette technologie. Le groupe indique qu'environ 70% du territoire français est actuellement desservi par le DAB+ et soutient le maintien des récepteurs FM/DAB+ dans les voitures neuves en Europe.

Jean-Éric Valli propose également aux groupes radiophoniques de développer des partenariats communs autour de grands événements culturels, musicaux et sportifs dès 2027. Présentée par Olivia Valli lors de la conférence, cette orientation s'appuie notamment sur la collaboration entre Vibration et Voltage autour du Cocorico Festival. Le groupe rappelle également que les trois concerts du Tour Vibration, organisés les 5, 12 et 26 septembre 2026, ont rassemblé près de 100 000 personnes.