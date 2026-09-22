Le 222e numéro de La Lettre Pro L’Hebdo vient de paraître

Autre regard proposé dans ce numéro 222, celui de Vincent Soulet. Consultant pour la radio et dirigeant de Yello Agency, il analyse les évolutions du média, de la transformation des marques radio à l’accélération digitale. Il aborde également l’érosion des audiences, l’avenir des matinales, les nouveaux usages de l’audio et les atouts dont disposent les radios de proximité.

Pour Vincent Soulet, l’un des enjeux consiste notamment à redonner de la valeur aux contenus et à l’incarnation. "On ressent une déconnexion croissante des radios parisiennes avec la vie réelle des gens, et parfois même avec la lourdeur de leurs propres process. Les régionales ont une carte massive à jouer là-dessus".

