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Mardi 22 Septembre 2026 - 07:45

Le 222e numéro de La Lettre Pro L’Hebdo vient de paraître


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Ce mardi 22 septembre, le numéro 222 de La Lettre Pro L’Hebdo s’intéresse à la place que peuvent occuper les radios de proximité face aux plateformes, aux podcasts et à l’évolution des usages audio. À travers la stratégie d’Horizon et l’analyse de Vincent Soulet, consultant pour la radio et dirigeant de Yello Agency, cette nouvelle édition revient sur les leviers dont disposent les radios locales et régionales pour renforcer leurs contenus, leur incarnation et leur présence digitale.



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Face aux plateformes, aux podcasts et à l’évolution des usages, Horizon entend faire de sa proximité un élément de différenciation. Julien Mano, directeur opérationnel de la station, détaille la stratégie mise en œuvre pour rendre l’antenne plus vivante, interactive et ancrée dans son territoire. Nouvelle matinale, drive renforcé, premier talk 100% RC Lens et présence sur tous les supports font partie des évolutions engagées.
Une stratégie qui repose également sur la capacité de la station à faire évoluer ses programmes et ses rendez-vous. "Savoir anticiper plutôt que subir. Être capable de sentir qu’un rendez-vous commence à s’essouffler, de le faire évoluer avant qu’il ne soit trop tard, d’essayer de nouvelles choses, de prendre des risques et parfois d’accepter de se tromper", explique Julien Mano.


Les radios de proximité ont une carte à jouer

Autre regard proposé dans ce numéro 222, celui de Vincent Soulet. Consultant pour la radio et dirigeant de Yello Agency, il analyse les évolutions du média, de la transformation des marques radio à l’accélération digitale. Il aborde également l’érosion des audiences, l’avenir des matinales, les nouveaux usages de l’audio et les atouts dont disposent les radios de proximité.
Pour Vincent Soulet, l’un des enjeux consiste notamment à redonner de la valeur aux contenus et à l’incarnation. "On ressent une déconnexion croissante des radios parisiennes avec la vie réelle des gens, et parfois même avec la lourdeur de leurs propres process. Les régionales ont une carte massive à jouer là-dessus".


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Le numéro 222 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo est disponible gratuitement en lecture directe ICI. Et pour bénéficier d’un accès total et illimité à nos contenus, c’est par : chaque semaine, une cinquantaine d’exclusivités sont proposées sur le site.



Tags : Horizon, Julien Mano, proximité, stratégie, Vincent Soulet, Yellow Agency



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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