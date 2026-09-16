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Mercredi 16 Septembre 2026 - 08:25

Au Québec, les radios communautaires réclament plus de soutien


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À l’approche de l’élection générale québécoise du 5 octobre 2026, l’Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (ARCQ) s’est associée à deux autres organisations pour publier un "Cahier d’engagement". Les trois structures, qui représentent ensemble 149 télévisions, radios et journaux communautaires, ont transmis leurs demandes aux cinq principaux partis politiques.



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L'ARCQ, la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec et l’Association des médias écrits communautaires du Québec (AMECQ) ont rendu public leur "Cahier d’engagement pour la pérennité des médias communautaires du Québec". Publié dans le contexte de l’élection générale du 5 octobre 2026, le document a été adressé aux cinq principaux partis politiques québécois.
Les trois organisations représentent ensemble 149 télévisions, radios et journaux communautaires répartis dans toutes les régions du Québec. Elles souhaitent inscrire l’information locale dans les débats électoraux, dans un contexte où, selon leur communiqué, l’offre du secteur privé continue de diminuer. Une lettre officielle a également été envoyée aux chefs des partis afin d’obtenir une réponse écrite susceptible d’être rendue publique pendant la campagne.

De 4% à 12% pour les investissements publicitaires gouvernementaux

Pour les radios communautaires comme pour les autres médias représentés, le cahier formule trois demandes. Les organisations souhaitent une revalorisation et une indexation du Programme d’aide au fonctionnement pour les médias communautaires (PAMEC). Elles demandent également que la part des investissements publicitaires gouvernementaux réservée aux médias communautaires passe de 4% à 12%, ainsi qu’une reconnaissance formelle de leur rôle démocratique dans les politiques publiques du Québec.
Les trois structures ont par ailleurs sollicité des rencontres avec les différentes formations politiques afin d’approfondir ces sujets. La Fédération, l’AMECQ et l’ARCQ indiquent que leur réseau produit une information de proximité en français grâce à ses équipes et à l’engagement de milliers de bénévoles. Le document a été publié pour diffusion immédiate depuis Victoriaville, Mirabel et Montréal.

Tags : ARCQ, Canada, Montréal, proximité, Québec, radios communautaires



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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