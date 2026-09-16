Au Québec, les radios communautaires réclament plus de soutien

Pour les radios communautaires comme pour les autres médias représentés, le cahier formule trois demandes. Les organisations souhaitent une revalorisation et une indexation du Programme d’aide au fonctionnement pour les médias communautaires (PAMEC). Elles demandent également que la part des investissements publicitaires gouvernementaux réservée aux médias communautaires passe de 4% à 12%, ainsi qu’une reconnaissance formelle de leur rôle démocratique dans les politiques publiques du Québec.

Les trois structures ont par ailleurs sollicité des rencontres avec les différentes formations politiques afin d’approfondir ces sujets. La Fédération, l’AMECQ et l’ARCQ indiquent que leur réseau produit une information de proximité en français grâce à ses équipes et à l’engagement de milliers de bénévoles. Le document a été publié pour diffusion immédiate depuis Victoriaville, Mirabel et Montréal.