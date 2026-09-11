La SSR organise 16 rencontres avec le public suisse

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À l’automne, la SSR repartira à la rencontre du public dans toutes les régions linguistiques de Suisse. La nouvelle édition de sa tournée "On se dit tout" comprendra 16 événements organisés dans des bistrots de village, des locaux d’associations ou des établissements scolaires. Des personnalités connues de la radio et de la télévision y échangeront directement avec la population autour du thème de la "SSR numérique". La numérisation et l’intelligence artificielle constituent le fil conducteur de cette nouvelle série de rencontres. Pour la SSR, ces évolutions ont profondément modifié l’accès à l’information, le paysage médiatique suisse et le travail journalistique. Les discussions doivent notamment permettre d’aborder la manière dont les contenus médias seront consommés à l’avenir et les attentes du public.
Un sondage pour alimenter les échanges
En parallèle de la tournée, un sondage en ligne consacré à la "SSR numérique" a été lancé début août. Il doit permettre de recueillir les attentes et les opinions du public. Ses résultats serviront notamment de base de discussion pendant les différents événements organisés à travers le pays.
"À l’ère de l’IA et de la numérisation accélérée, se contenter de faire du bon journalisme ne suffit plus", déclare Susanne Wille, directrice générale de la SSR. "Nous devons expliquer notre travail et entretenir un dialogue permanent avec la population, notamment pour comprendre ce que les gens attendent de la SSR."
Des personnalités de la radio à la rencontre du public
La tournée couvrira l’ensemble des régions linguistiques, avec 10 rendez-vous en Suisse alémanique, 4 en Suisse romande, 1 au Tessin et 1 en Suisse romanche. Le public pourra découvrir les coulisses du travail journalistique de la SSR et échanger avec Susanne Wille ainsi qu’avec des personnalités de RTR, de la RSI, de la RTS et de SRF.
Le premier rendez-vous se déroulera à Henniez, dans le canton de Vaud. Viviane Gabriel et Stéphane Gabioud, de la RTS, inaugureront cette série de rencontres. Les échanges doivent permettre au public de poser directement ses questions aux professionnels des médias, mais aussi de formuler des critiques, de partager ses attentes et d’exprimer ses préoccupations.
Les offres numériques au centre des discussions
Ces retours doivent notamment contribuer au développement de la SSR et de ses offres numériques. Pour le groupe audiovisuel public, le dialogue avec la population fait partie intégrante de sa mission de service public et doit accompagner les transformations des usages médiatiques.
"On se dit tout" s’inscrit ainsi dans la continuité des formats de dialogue régulièrement organisés par la SSR. Les précédents cycles avaient été consacrés aux attentes des jeunes en 2022-2023, à la culture en 2023-2024 puis à la cohésion en 2025. En 2026, la numérisation devient le thème central des échanges. La tournée est organisée avec l’Association SSR et ses 4 sociétés régionales.