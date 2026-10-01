Delta FM fait le plein d’auditeurs et rembourse celui de leur voiture

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Horizon veut repousser les frontières de la radio locale
Le principe de "La Pompe Delta" repose sur une mécanique conçue pour fonctionner directement à l’antenne. Au top donné par Delta FM, l’auditeur s’inscrit et choisit l’une des trois pompes proposées. S’il sélectionne la bonne, la station lui rembourse 50 euros sur le montant de son prochain plein de carburant. Le jeu est organisé six fois par jour, entre 6h et 19h, pendant toute la durée de l’opération, du 1er au 10 octobre 2026.
Les auditeurs peuvent également se préinscrire par SMS en envoyant DELTA au 7 17 17, au tarif de 0,75 € par SMS. La campagne s’inscrit autour de la signature "Delta FM, le plein de local et de pouvoir d’achat." Delta FM indique rassembler 230 000 auditeurs chaque semaine. La station revendique également 220 000 fans sur Facebook et une moyenne d’un million de pages vues chaque mois sur deltafm.fr.
Les auditeurs peuvent également se préinscrire par SMS en envoyant DELTA au 7 17 17, au tarif de 0,75 € par SMS. La campagne s’inscrit autour de la signature "Delta FM, le plein de local et de pouvoir d’achat." Delta FM indique rassembler 230 000 auditeurs chaque semaine. La station revendique également 220 000 fans sur Facebook et une moyenne d’un million de pages vues chaque mois sur deltafm.fr.
De l’antenne aux stations-service
Le dispositif ne se limite pas au jeu diffusé à la radio. Pendant ces dix jours, l’équipe de Delta FM pourra se rendre sans annonce préalable dans une station-service de sa zone de diffusion. Sur place, elle pourra offrir son plein à un automobiliste qui écoute la station. Ces déplacements doivent également alimenter les prises de parole à l’antenne ainsi que les supports numériques de Delta FM.
La radio associe ainsi, au sein d’une même opération, un jeu radiophonique quotidien et une présence physique auprès de ses auditeurs.
"La Pompe Delta" prend pour point de départ les dépenses de carburant des automobilistes et les habitudes d’écoute en voiture. Le dispositif est porté par Delta FM, Groupe Delta Médias, qui se présente comme la première radio en Flandre Côte d’Opale et leader à Dunkerque.
La radio associe ainsi, au sein d’une même opération, un jeu radiophonique quotidien et une présence physique auprès de ses auditeurs.
"La Pompe Delta" prend pour point de départ les dépenses de carburant des automobilistes et les habitudes d’écoute en voiture. Le dispositif est porté par Delta FM, Groupe Delta Médias, qui se présente comme la première radio en Flandre Côte d’Opale et leader à Dunkerque.