Delta FM fait le plein d’auditeurs et rembourse celui de leur voiture

Le dispositif ne se limite pas au jeu diffusé à la radio. Pendant ces dix jours, l’équipe de Delta FM pourra se rendre sans annonce préalable dans une station-service de sa zone de diffusion. Sur place, elle pourra offrir son plein à un automobiliste qui écoute la station. Ces déplacements doivent également alimenter les prises de parole à l’antenne ainsi que les supports numériques de Delta FM.

La radio associe ainsi, au sein d’une même opération, un jeu radiophonique quotidien et une présence physique auprès de ses auditeurs.

"La Pompe Delta" prend pour point de départ les dépenses de carburant des automobilistes et les habitudes d’écoute en voiture. Le dispositif est porté par Delta FM, Groupe Delta Médias, qui se présente comme la première radio en Flandre Côte d’Opale et leader à Dunkerque.