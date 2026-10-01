Alouette prépare la 2e édition de son "Live Alouette" en Vendée

Pour cette 2e édition du "Live Alouette Vendée", Alouette et le Département de la Vendée réuniront Claudio Capéo, Ambre, Pierre de Maere, Superbus, Joseph Kamel, Pony Pony Run Run et Eddy de Pretto sur la scène du Vendéspace. La soirée débutera avant le concert avec un pré-show assuré dès 19h15 par le DJ Brice François, accompagné de différentes animations et surprises. Les portes du Vendéspace ouvriront à 18h30 avant le début du concert à 20h. Près de 5 000 invitations sont proposées gratuitement. Elles sont à gagner dès maintenant et jusqu’au jour de l’événement sur Alouette, alouette.fr ainsi que sur les réseaux sociaux officiels de la radio et du Département de la Vendée.

L’événement associe ainsi l’antenne, le site internet et les réseaux sociaux d’Alouette à la distribution des invitations pour cette soirée musicale.