La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Jeudi 1 Octobre 2026 - 07:40

Alouette prépare la 2e édition de son "Live Alouette" en Vendée


Notez


Alouette et le Département de la Vendée organisent la 2e édition du "Live Alouette Vendée" le mardi 20 octobre 2026 à 20h au Vendéspace. Près de 5 000 personnes sont attendues pour ce concert gratuit accessible sur invitation. Sept artistes sont annoncés, avec un pré-show dès 19h15 et des invitations à gagner sur l’antenne, le site et les réseaux sociaux.


Alouette prépare la 2e édition de son "Live Alouette" en Vendée

Vous aimerez aussi
Pour cette 2e édition du "Live Alouette Vendée", Alouette et le Département de la Vendée réuniront Claudio Capéo, Ambre, Pierre de Maere, Superbus, Joseph Kamel, Pony Pony Run Run et Eddy de Pretto sur la scène du Vendéspace. La soirée débutera avant le concert avec un pré-show assuré dès 19h15 par le DJ Brice François, accompagné de différentes animations et surprises. Les portes du Vendéspace ouvriront à 18h30 avant le début du concert à 20h.  Près de 5 000 invitations sont proposées gratuitement. Elles sont à gagner dès maintenant et jusqu’au jour de l’événement sur Alouette, alouette.fr ainsi que sur les réseaux sociaux officiels de la radio et du Département de la Vendée.
L’événement associe ainsi l’antenne, le site internet et les réseaux sociaux d’Alouette à la distribution des invitations pour cette soirée musicale.

Tags : Aouette, concert, Vendée



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 30 Septembre 2026 - 05:35 Vivre FM émet de nouveau sur le 93.9 FM en Île-de-France €

Lundi 28 Septembre 2026 - 07:50 Octobre Rose : K6FM organise une soirée musicale et une tombola solidaire à Genlis

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication