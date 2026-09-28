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Lundi 28 Septembre 2026 - 07:50

Octobre Rose : K6FM organise une soirée musicale et une tombola solidaire à Genlis


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K6FM et la ville de Genlis organisent ce vendredi 2 octobre un showcase gratuit à l’Odéon dans le cadre d’Octobre Rose. La radio 100 % Côte-d’Or accueillera Maëlle et HollySiz, avec SLAM en première partie. Une tombola au profit d’AVEC La Deuche Rose accompagnera la soirée, dont les portes ouvriront à 18h30.


Octobre Rose : K6FM organise une soirée musicale et une tombola solidaire à Genlis

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K6FM donne rendez-vous au public le 2 octobre 2026 à l’Odéon de Genlis pour une soirée gratuite organisée avec la ville. Les portes ouvriront à 18h30. Deux artistes de la scène pop française sont annoncées : Maëlle et HollySiz. À 25 ans, Maëlle, artiste mâconnaise et gagnante de The Voice 2018, vient de publier le 4 septembre "Lili", son troisième album, entre pop, électro et sonorités acoustiques. HollySiz présentera notamment "Tu me plais", premier single de son nouvel album, réalisé par Clément Ducol et Stanislas Neff. 
K6FM réserve par ailleurs la première partie à une artiste locale : SLAM, alias Chloé M. Âgée de 29 ans et forte de près de dix années d’écriture, de scène et d’expériences artistiques, elle a assuré les premières parties de Grand Corps Malade, Amel Bent et Benjamin Biolay.

Une mobilisation engagée depuis 2022

Le rendez-vous comprend également une tombola organisée par K6FM au profit de l’association AVEC La Deuche Rose, engagée auprès des femmes touchées par le cancer du sein. Les tickets sont disponibles en ligne via Hello Asso et plus de 1 500 euros de lots sont annoncés. Cette opération prolonge plusieurs rendez-vous menés par la radio autour d’Octobre Rose.
En 2022, K6FM et AVEC La Deuche Rose s’étaient associés pour "Les Roses de Bourgogne", un dîner de gala et showcase au Crusoé à Dijon avec notamment Imany, Emma Daumas et Laura Mayne de Native. L’événement avait permis de récolter 3 000 euros. Plus récemment, le 13e K6FM Live, organisé le 17 octobre 2025 à Genlis, avait permis de remettre 1 000 euros à l’association grâce à la vente d’écocups conçus avec la ville de Genlis. Le showcase du 2 octobre 2026 s’inscrit dans la continuité de ces opérations associant la radio, la musique et Octobre Rose.

Tags : concert, Genlis, K6 FM, K6FM, proximité



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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