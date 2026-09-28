Octobre Rose : K6FM organise une soirée musicale et une tombola solidaire à Genlis

Le rendez-vous comprend également une tombola organisée par K6FM au profit de l’association AVEC La Deuche Rose, engagée auprès des femmes touchées par le cancer du sein. Les tickets sont disponibles en ligne via Hello Asso et plus de 1 500 euros de lots sont annoncés. Cette opération prolonge plusieurs rendez-vous menés par la radio autour d’Octobre Rose.

En 2022, K6FM et AVEC La Deuche Rose s’étaient associés pour "Les Roses de Bourgogne", un dîner de gala et showcase au Crusoé à Dijon avec notamment Imany, Emma Daumas et Laura Mayne de Native. L’événement avait permis de récolter 3 000 euros. Plus récemment, le 13e K6FM Live, organisé le 17 octobre 2025 à Genlis, avait permis de remettre 1 000 euros à l’association grâce à la vente d’écocups conçus avec la ville de Genlis. Le showcase du 2 octobre 2026 s’inscrit dans la continuité de ces opérations associant la radio, la musique et Octobre Rose.