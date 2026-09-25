NRJ Belgique s’associe à nouveau à la Run to Kick à Bruxelles

Ce 27 septembre, des milliers de participants sont attendus au Bois de la Cambre à Bruxelles pour une nouvelle édition de la Run to Kick, course solidaire organisée par KickCancer. NRJ s’associe une nouvelle fois à l’événement et mobilisera son antenne, ses équipes et sa communauté autour de l’initiative. La radio prolongera la journée avec un concert réservé aux participants et réunissant Loïc Nottet, Suarez, Alice on the Roof et Bas Serra. Celui-ci sera animé par Béné et Tanguy, qui présentent la matinale de NRJ. La station inscrit cette opération dans ses actions consacrées à l’enfance et à la jeunesse. Tout au long de l’année, elle met également son antenne et ses équipes au service d’initiatives solidaires, notamment "L’Incroyable Noël", au cours duquel ses équipes transforment et décorent un centre d’accueil pour les enfants placés.