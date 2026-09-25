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Vendredi 25 Septembre 2026 - 11:15

NRJ Belgique s’associe à nouveau à la Run to Kick à Bruxelles


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NRJ Belgique renouvelle son partenariat avec la Run to Kick, organisée au profit de la recherche contre les cancers pédiatriques. Le 27 septembre, au Bois de la Cambre à Bruxelles, la radio clôturera l’événement avec un concert réunissant Loïc Nottet, Suarez, Alice on the Roof et Bas Serra. Béné et Tanguy, de la matinale de NRJ, assureront l’animation de ce rendez-vous musical.



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Ce 27 septembre, des milliers de participants sont attendus au Bois de la Cambre à Bruxelles pour une nouvelle édition de la Run to Kick, course solidaire organisée par KickCancer. NRJ s’associe une nouvelle fois à l’événement et mobilisera son antenne, ses équipes et sa communauté autour de l’initiative. La radio prolongera la journée avec un concert réservé aux participants et réunissant Loïc Nottet, Suarez, Alice on the Roof et Bas Serra. Celui-ci sera animé par Béné et Tanguy, qui présentent la matinale de NRJ. La station inscrit cette opération dans ses actions consacrées à l’enfance et à la jeunesse. Tout au long de l’année, elle met également son antenne et ses équipes au service d’initiatives solidaires, notamment "L’Incroyable Noël", au cours duquel ses équipes transforment et décorent un centre d’accueil pour les enfants placés.

35 000 enfants et adolescents diagnostiqués chaque année en Europe

La Run to Kick vise à collecter des fonds pour la recherche contre les cancers pédiatriques. Chaque année, 35 000 enfants et adolescents sont diagnostiqués d’un cancer en Europe. La course est ouverte aux sportifs, familles, enfants, étudiants et marcheurs. Pour participer, chaque adulte s’engage à collecter au minimum 200 €, tandis que le montant demandé aux enfants et aux étudiants est de 100 €. Les fonds récoltés sont reversés au programme européen Fight Kids Cancer, qui finance des projets de recherche en oncologie pédiatrique.
À l’issue de la course, le concert de NRJ réunira les quatre artistes annoncés au Bois de la Cambre. La station entend ainsi associer son activité radiophonique, ses animateurs et sa programmation musicale à cette journée de mobilisation.

Tags : concert, NGroup, NRJ Belgique, solidarrité



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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