Beauvais va danser au rythme du NRJ Music Tour

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Après avoir réuni des milliers de spectateurs partout en France, le NRJ Music Tour fera étape à Beauvais le vendredi 18 septembre. Ce concert gratuit organisé place Jeanne-Hachette débutera à 20h30.
Pour cette nouvelle date de sa tournée musicale, NRJ annonce Soprano, Eva, Mauvais Djo, Joé Dwèt Filé, Lénie, Lucenzo, Julien Lieb, Vincè et Tibz sur scène. Jay Style, DJ résident NRJ, interviendra également en pré-show.
Cette soirée organisée au cœur de Beauvais constitue ainsi une nouvelle étape du NRJ Music Tour, présenté comme l’une des grandes tournées musicales gratuites de France. Le rendez-vous associe directement l’antenne NRJ à un événement musical réunissant dix artistes et DJ annoncés pour cette date du 18 septembre.
Pour cette nouvelle date de sa tournée musicale, NRJ annonce Soprano, Eva, Mauvais Djo, Joé Dwèt Filé, Lénie, Lucenzo, Julien Lieb, Vincè et Tibz sur scène. Jay Style, DJ résident NRJ, interviendra également en pré-show.
Cette soirée organisée au cœur de Beauvais constitue ainsi une nouvelle étape du NRJ Music Tour, présenté comme l’une des grandes tournées musicales gratuites de France. Le rendez-vous associe directement l’antenne NRJ à un événement musical réunissant dix artistes et DJ annoncés pour cette date du 18 septembre.