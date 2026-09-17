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Jeudi 17 Septembre 2026 - 16:55

Beauvais va danser au rythme du NRJ Music Tour


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Le NRJ Music Tour fera étape à Beauvais ce vendredi 18 septembre pour un concert gratuit organisé place Jeanne-Hachette. À partir de 20h30, NRJ réunira sur scène Soprano, Eva, Mauvais Djo, Joé Dwèt Filé, Lénie, Lucenzo, Julien Lieb, Vincè et Tibz. Jay Style, DJ résident NRJ, assurera de son côté le pré-show de cette nouvelle date de la tournée musicale.



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Après avoir réuni des milliers de spectateurs partout en France, le NRJ Music Tour fera étape à Beauvais le vendredi 18 septembre. Ce concert gratuit organisé place Jeanne-Hachette débutera à 20h30.
Pour cette nouvelle date de sa tournée musicale, NRJ annonce Soprano, Eva, Mauvais Djo, Joé Dwèt Filé, Lénie, Lucenzo, Julien Lieb, Vincè et Tibz sur scène. Jay Style, DJ résident NRJ, interviendra également en pré-show.
Cette soirée organisée au cœur de Beauvais constitue ainsi une nouvelle étape du NRJ Music Tour, présenté comme l’une des grandes tournées musicales gratuites de France. Le rendez-vous associe directement l’antenne NRJ à un événement musical réunissant dix artistes et DJ annoncés pour cette date du 18 septembre.

Tags : Beauvais, concert, NRJ, NRJ Music Tour



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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