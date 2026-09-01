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Mardi 1 Septembre 2026 - 13:10

ICI Provence donne rendez-vous à La Ciotat pour son "ICI Live"


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Du 3 au 5 septembre se déroulera le 5e du "ICI Live La Ciotat" au Port-Vieux. Porté par ICI Provence, avec la Ville et l'Office de Tourisme, le festival proposera 3 soirées de concerts gratuits sur invitation. Les concerts débuteront à 20h30 et seront ensuite disponibles en réécoute sur les 44 radios locales ICI et sur ici.fr.


ICI Provence donne rendez-vous à La Ciotat pour son "ICI Live"

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Les concerts se dérouleront chaque soir à partir de 20h30 au Port-Vieux de La Ciotat. La scène sera installée sur l'eau, au milieu des barquettes traditionnelles, avec pour décor la mer, les bateaux, les lumières du port et le patrimoine de la ville. Trois soirées de concerts du 3 au 5 septembre
Ce jeudi, Oria ouvrira cette 5e édition, avant Boulevard des Airs, initialement prévu en première partie. DJ Djel clôturera la soirée aux côtés d'un artiste surprise. Cette programmation remplace celle initialement annoncée à la suite de l'annulation de Charlotte Cardin pour raisons de santé. Ce vendredi Jenifer se produira devant le public de La Ciotat avant un DJ set de Yann Muller. La troisième et dernière soirée, samedi 5 septembre, débutera avec Marine avant Benjamin Biolay, qui clôturera l'édition 2026. 


Une réécoute sur les 44 radios locales ICI

Au-delà des concerts organisés à La Ciotat, ICI prévoit de prolonger l'événement sur ses supports radio et numériques. Les concerts seront proposés en réécoute sur les 44 radios locales ICI ainsi que sur ici.fr. ICI Provence, radio locale du groupe Radio France et coorganisatrice du festival, est également mobilisée en amont puisque les auditeurs peuvent gagner leurs invitations en écoutant son antenne.
Cette 5e édition accueillera par ailleurs les Restos du Cœur pendant toute la durée du festival. Les bénévoles iront à la rencontre du public pour présenter les actions menées quotidiennement par l'association et sensibiliser les festivaliers aux enjeux de la solidarité. Le dispositif associe ainsi les trois soirées sur le Port-Vieux à une présence sur l'antenne locale et à une disponibilité ultérieure des concerts sur le réseau ICI et son environnement numérique.

Tags : concert, ICI, ICI Live, ICI Provence, musique, Radio France



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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