ICI Provence donne rendez-vous à La Ciotat pour son "ICI Live"

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Les concerts se dérouleront chaque soir à partir de 20h30 au Port-Vieux de La Ciotat. La scène sera installée sur l'eau, au milieu des barquettes traditionnelles, avec pour décor la mer, les bateaux, les lumières du port et le patrimoine de la ville. Trois soirées de concerts du 3 au 5 septembre
Ce jeudi, Oria ouvrira cette 5e édition, avant Boulevard des Airs, initialement prévu en première partie. DJ Djel clôturera la soirée aux côtés d'un artiste surprise. Cette programmation remplace celle initialement annoncée à la suite de l'annulation de Charlotte Cardin pour raisons de santé. Ce vendredi Jenifer se produira devant le public de La Ciotat avant un DJ set de Yann Muller. La troisième et dernière soirée, samedi 5 septembre, débutera avec Marine avant Benjamin Biolay, qui clôturera l'édition 2026.
Une réécoute sur les 44 radios locales ICI
Cette 5e édition accueillera par ailleurs les Restos du Cœur pendant toute la durée du festival. Les bénévoles iront à la rencontre du public pour présenter les actions menées quotidiennement par l'association et sensibiliser les festivaliers aux enjeux de la solidarité. Le dispositif associe ainsi les trois soirées sur le Port-Vieux à une présence sur l'antenne locale et à une disponibilité ultérieure des concerts sur le réseau ICI et son environnement numérique.