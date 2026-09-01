ICI Provence donne rendez-vous à La Ciotat pour son "ICI Live"

Au-delà des concerts organisés à La Ciotat, ICI prévoit de prolonger l'événement sur ses supports radio et numériques. Les concerts seront proposés en réécoute sur les 44 radios locales ICI ainsi que sur ici.fr. ICI Provence, radio locale du groupe Radio France et coorganisatrice du festival, est également mobilisée en amont puisque les auditeurs peuvent gagner leurs invitations en écoutant son antenne.

Cette 5e édition accueillera par ailleurs les Restos du Cœur pendant toute la durée du festival. Les bénévoles iront à la rencontre du public pour présenter les actions menées quotidiennement par l'association et sensibiliser les festivaliers aux enjeux de la solidarité. Le dispositif associe ainsi les trois soirées sur le Port-Vieux à une présence sur l'antenne locale et à une disponibilité ultérieure des concerts sur le réseau ICI et son environnement numérique.