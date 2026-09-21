Le secteur de la radio demande au Gouvernement de garantir l’accès gratuit à la FM et au DAB+

Les organisations mettent également en avant le rôle de la diffusion hertzienne en matière de sécurité civile. Elles présentent la radio hertzienne comme un média gratuit, anonyme et résilient lors d’une crise majeure. Elles citent notamment les incendies survenus en Gironde cet été. Selon les éléments reproduits dans leur communiqué : "En Gironde, quelque 80 kilomètres de câbles de fibre optique et 1 200 poteaux destinés à leur acheminement ont été endommagés, précise Yann Breton, le directeur de Gironde numérique, le syndicat mixte propriétaire de ce vaste réseau de fibre, qui dessert plus de 520 000 foyers et entreprises."

Autre situation évoquée : la panne électrique survenue en Espagne en avril 2025. Selon le communiqué, la majorité des antennes relais des réseaux mobiles ont cessé d’émettre au terme d’une vingtaine de minutes, après l’épuisement de leurs batteries de secours. Dans le même temps, l’autonomie des téléphones dépendait de batteries qui ne pouvaient plus être rechargées. La diffusion hertzienne a, elle, continué à acheminer l’information.

Dans ce contexte, le secteur considère la voiture comme un lieu d’accès à l’information lorsque l’alimentation électrique ou les télécommunications sont perturbées, au même titre qu’un poste de radio fonctionnant à piles. Le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, le SGDSN, a également abordé ce rôle lors des dernières Assises de la Radio de l’Arcom.