Christophe Dujardin désigné futur Administrateur général de la RTBF

Le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a donc désigné Christophe Dujardin en qualité de futur Administrateur général de la RTBF. Cette nomination intervient dans un paysage médiatique, technologique et numérique en constante évolution. La RTBF, entreprise publique autonome à caractère culturel de la Communauté française, poursuit sa mission de service public avec l’ambition de continuer à informer, divertir et rassembler tous ses publics. Christophe Dujardin dispose d’une expérience de plus de trente ans dans les secteurs des télécommunications, des médias et des technologies. Il occupe actuellement le poste de Chief Consumer Officer d’Orange Belgium. Auparavant, il a été CEO de VOO et a exercé plusieurs fonctions de direction chez Belgacom et Proximus.