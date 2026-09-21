Christophe Dujardin désigné futur Administrateur général de la RTBF

Christophe Dujardin prendra ses fonctions d’Administrateur général de la RTBF le 1er novembre 2026, succédant à Jean-Paul Philippot. © RTBF
Vous aimerez aussi
-
RTBF : deux profils différents arrivent en tête de l’avis du CSA
-
RTBF : VivaCité allonge plusieurs rendez-vous dans sa grille de rentrée
-
RTBF : Axel Bauer rejoint la matinale "Coffee On The Rocks" de Classic 21
-
Trois profils retenus pour prendre la tête de la RTBF
-
Jam quitte le DAB+ et poursuit son développement en streaming
Le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a donc désigné Christophe Dujardin en qualité de futur Administrateur général de la RTBF. Cette nomination intervient dans un paysage médiatique, technologique et numérique en constante évolution. La RTBF, entreprise publique autonome à caractère culturel de la Communauté française, poursuit sa mission de service public avec l’ambition de continuer à informer, divertir et rassembler tous ses publics. Christophe Dujardin dispose d’une expérience de plus de trente ans dans les secteurs des télécommunications, des médias et des technologies. Il occupe actuellement le poste de Chief Consumer Officer d’Orange Belgium. Auparavant, il a été CEO de VOO et a exercé plusieurs fonctions de direction chez Belgacom et Proximus.
Son parcours est notamment marqué par la conduite de transformations, le développement de l’innovation et l’attention portée à l’expérience des publics et aux nouveaux usages, des sujets qui s’inscrivent dans les évolutions auxquelles sont confrontés les médias, dont la radio et l’audio digital.
Jean-Paul Philippot prépare la transition
Christophe Dujardin prendra ses fonctions d’Administrateur général de la RTBF le 1er novembre 2026. Le mandat de l’actuel Administrateur général, Jean-Paul Philippot, se terminera la veille, le 31 octobre 2026.
À l’annonce de cette désignation, Jean-Paul Philippot a réagi à la nomination de son successeur et évoqué la préparation de la transition à la tête du média public francophone belge. "Au nom de tout le personnel de la RTBF, je salue chaleureusement la nomination de Christophe Dujardin en tant que prochain Administrateur général du média public francophone belge. Je suis à son entière disposition pour préparer son arrivée et garantir une transition aussi fluide qu’efficace."