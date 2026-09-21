La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Lundi 21 Septembre 2026 - 05:50

Christophe Dujardin désigné futur Administrateur général de la RTBF


Notez


Le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a désigné Christophe Dujardin comme futur Administrateur général de la RTBF. Actuellement Chief Consumer Officer d’Orange Belgium et ancien CEO de VOO, il prendra ses fonctions le 1er novembre 2026, au lendemain de la fin du mandat de Jean-Paul Philippot, dans un environnement médiatique, technologique et numérique en évolution.


Christophe Dujardin prendra ses fonctions d’Administrateur général de la RTBF le 1er novembre 2026, succédant à Jean-Paul Philippot. © RTBF
Christophe Dujardin prendra ses fonctions d’Administrateur général de la RTBF le 1er novembre 2026, succédant à Jean-Paul Philippot. © RTBF

Vous aimerez aussi
Le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a donc désigné Christophe Dujardin en qualité de futur Administrateur général de la RTBF. Cette nomination intervient dans un paysage médiatique, technologique et numérique en constante évolution. La RTBF, entreprise publique autonome à caractère culturel de la Communauté française, poursuit sa mission de service public avec l’ambition de continuer à informer, divertir et rassembler tous ses publics. Christophe Dujardin dispose d’une expérience de plus de trente ans dans les secteurs des télécommunications, des médias et des technologies. Il occupe actuellement le poste de Chief Consumer Officer d’Orange Belgium. Auparavant, il a été CEO de VOO et a exercé plusieurs fonctions de direction chez Belgacom et Proximus.

Son parcours est notamment marqué par la conduite de transformations, le développement de l’innovation et l’attention portée à l’expérience des publics et aux nouveaux usages, des sujets qui s’inscrivent dans les évolutions auxquelles sont confrontés les médias, dont la radio et l’audio digital.

Jean-Paul Philippot prépare la transition

Christophe Dujardin prendra ses fonctions d’Administrateur général de la RTBF le 1er novembre 2026. Le mandat de l’actuel Administrateur général, Jean-Paul Philippot, se terminera la veille, le 31 octobre 2026.
À l’annonce de cette désignation, Jean-Paul Philippot a réagi à la nomination de son successeur et évoqué la préparation de la transition à la tête du média public francophone belge. "Au nom de tout le personnel de la RTBF, je salue chaleureusement la nomination de Christophe Dujardin en tant que prochain Administrateur général du média public francophone belge. Je suis à son entière disposition pour préparer son arrivée et garantir une transition aussi fluide qu’efficace."


Tags : Christophe Dujardin, Jean-Paul Philippot, RTBF



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication