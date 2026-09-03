La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Jeudi 3 Septembre 2026 - 08:10

RTBF : VivaCité allonge plusieurs rendez-vous dans sa grille de rentrée


Notez


Pour sa rentrée 2026, la RTBF fait évoluer ses antennes radio et développe son offre audio digitale. VivaCité ajuste plusieurs tranches, La Première accueille Laurent Mathieu, Tipik installe de nouveaux rendez-vous, Classic 21 enrichit sa programmation et Musiq3 prépare près de 70 captations, tandis que de nouveaux podcasts complètent l’offre.



Vous aimerez aussi
La rentrée radio de la RTBF concerne l’ensemble de ses antennes. Sur La Première, Laurent Mathieu assure depuis le 24 août "L’Invité" à 7h45, tandis que plusieurs tranches évoluent entre 10h et 12h30. Tipik programme Mario et Vanessa du lundi au vendredi de 09h à 12h, "Le Réveil de Tipik" le dimanche de 7h00 à 11h00 et "Tipik Jam" de 21h à 22h.
Classic 21 accueille Axel Bauer le lundi à 8h45 et "Les histoires cachées du rock" le jeudi à 8h45, tandis que "Génération Pop Rock" est programmée le samedi de 16h30 à 18h30. Tarmac étend sa couverture radio de 7h00 à 19h00 et prolonge "360 BPM", "Warm up" et "C’est quoi les bails ?" d’une heure. Musiq3 prévoit une septantaine de captations et deux opéras diffusés également sur Auvio.
RTBF : VivaCité allonge plusieurs rendez-vous dans sa grille de rentrée

VivaCité réaménage plusieurs tranches

Sur VivaCité, dont la grille de rentrée court du 24 août au 31 décembre 2026, Jérémie Baise reprend depuis le 24 août "Le 8/9", diffusé également sur RTBF La Une. Cyril reprend "C’est vous qui le dites", désormais programmé de 9h00 à 11h00, soit 30 minutes supplémentaires, avec de nouvelles séquences et l’intervention quotidienne d’un expert.
"Les Ambassadeurs" gagnent également 30 minutes et passent de 14h30 à 17h avec Philippe Jauniaux et Sophie Businaro ; Marine Jadin rejoint l’équipe et Christophe Stefanski retrouve l’émission. Carole Terruzzi intègre "C’est pas fini" avec Patrick Weber depuis le 24 août. Le jeudi, de 17h à 19h, Jean-Marc Streel rejoint l’équipe autour des déplacements, de la sécurité routière et des trajets.

L’audio digital complète la rentrée

La rentrée comprend également plusieurs développements dans le podcast. Sur Musiq3, "Deux temps, trois mouvements", réalisé avec Bozar et animé par Valentine Jongen et Noé Gillerot, explore des œuvres du XXe siècle. "Le Temps des chansons" revient avec deux nouvelles séries de cinq épisodes et "Histoire de la musique avec Just Vox" propose 15 nouveaux épisodes racontés par les 5 chanteurs de Just Vox. Musiq3 accompagnera aussi plus de 2 500 élèves et professeurs lors de deux journées festives et ses concerts, diffusés par les radios membres de l’UER, l’ont été dans une trentaine de pays.
Classic 21 marque de son côté les 20 ans de la "Chronique Economique" d’Amid Faljaoui, présentée comme son podcast le plus écouté. L’anniversaire sera célébré le 5 novembre à Mons avec 300 auditeurs. La station propose également "Riff Makers", un épisode hebdomadaire présenté par Bruno Fernandez autour d’un riff de l’histoire du rock.


De nouveaux formats audio pour plusieurs publics

L’offre de podcasts de la RTBF comprend aussi "Les Secrets de la Pop", saison 3, dont les épisodes durent 3 minutes, ainsi que "La Boule au Ventre", une série audio en 10 épisodes. "On en parle cette semaine", avec Marie Frankinet et Vincent Billaroch, développe pendant 20 minutes le sujet le plus plébiscité de la semaine. "Pépites : la décennie en or du rap belge" retrace pour sa part la période 2015-2025 à travers 10 ans, 10 albums et 10 artistes.
Pour les plus jeunes, "BoomBoomPop" cible les 8-12 ans. "Raconte-moi une histoire" réunit 10 histoires racontées par 10 animatrices et animateurs pour les enfants de 4 à 6 ans, tandis que "En vadrouille avec Jeanne", dont l’héroïne a 10 ans, s’adresse aux 8-12 ans. "Bono - Dans les étoiles" cible les 7-10 ans et la saison 2 de "Contes et légendes de Wallonie" les 5-8 ans. Ces formats prolongent dans l’audio digital la stratégie de rentrée de la RTBF, qui présente son offre comme allant "des podcasts aux vidéocasts, de la radio au digital".


Tags : Belgique, Classic 21, Musiq3, podcast, podcasts, rentrée, RTBF, VivaCité



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication