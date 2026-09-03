RTBF : VivaCité allonge plusieurs rendez-vous dans sa grille de rentrée

L’offre de podcasts de la RTBF comprend aussi "Les Secrets de la Pop", saison 3, dont les épisodes durent 3 minutes, ainsi que "La Boule au Ventre", une série audio en 10 épisodes. "On en parle cette semaine", avec Marie Frankinet et Vincent Billaroch, développe pendant 20 minutes le sujet le plus plébiscité de la semaine. "Pépites : la décennie en or du rap belge" retrace pour sa part la période 2015-2025 à travers 10 ans, 10 albums et 10 artistes.

Pour les plus jeunes, "BoomBoomPop" cible les 8-12 ans. "Raconte-moi une histoire" réunit 10 histoires racontées par 10 animatrices et animateurs pour les enfants de 4 à 6 ans, tandis que "En vadrouille avec Jeanne", dont l’héroïne a 10 ans, s’adresse aux 8-12 ans. "Bono - Dans les étoiles" cible les 7-10 ans et la saison 2 de "Contes et légendes de Wallonie" les 5-8 ans. Ces formats prolongent dans l’audio digital la stratégie de rentrée de la RTBF, qui présente son offre comme allant "des podcasts aux vidéocasts, de la radio au digital".

