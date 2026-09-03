RTBF : VivaCité allonge plusieurs rendez-vous dans sa grille de rentrée

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Classic 21 accueille Axel Bauer le lundi à 8h45 et "Les histoires cachées du rock" le jeudi à 8h45, tandis que "Génération Pop Rock" est programmée le samedi de 16h30 à 18h30. Tarmac étend sa couverture radio de 7h00 à 19h00 et prolonge "360 BPM", "Warm up" et "C’est quoi les bails ?" d’une heure. Musiq3 prévoit une septantaine de captations et deux opéras diffusés également sur Auvio.
VivaCité réaménage plusieurs tranches
"Les Ambassadeurs" gagnent également 30 minutes et passent de 14h30 à 17h avec Philippe Jauniaux et Sophie Businaro ; Marine Jadin rejoint l’équipe et Christophe Stefanski retrouve l’émission. Carole Terruzzi intègre "C’est pas fini" avec Patrick Weber depuis le 24 août. Le jeudi, de 17h à 19h, Jean-Marc Streel rejoint l’équipe autour des déplacements, de la sécurité routière et des trajets.
L’audio digital complète la rentrée
La rentrée comprend également plusieurs développements dans le podcast. Sur Musiq3, "Deux temps, trois mouvements", réalisé avec Bozar et animé par Valentine Jongen et Noé Gillerot, explore des œuvres du XXe siècle. "Le Temps des chansons" revient avec deux nouvelles séries de cinq épisodes et "Histoire de la musique avec Just Vox" propose 15 nouveaux épisodes racontés par les 5 chanteurs de Just Vox. Musiq3 accompagnera aussi plus de 2 500 élèves et professeurs lors de deux journées festives et ses concerts, diffusés par les radios membres de l’UER, l’ont été dans une trentaine de pays.
Classic 21 marque de son côté les 20 ans de la "Chronique Economique" d’Amid Faljaoui, présentée comme son podcast le plus écouté. L’anniversaire sera célébré le 5 novembre à Mons avec 300 auditeurs. La station propose également "Riff Makers", un épisode hebdomadaire présenté par Bruno Fernandez autour d’un riff de l’histoire du rock.
De nouveaux formats audio pour plusieurs publics
L’offre de podcasts de la RTBF comprend aussi "Les Secrets de la Pop", saison 3, dont les épisodes durent 3 minutes, ainsi que "La Boule au Ventre", une série audio en 10 épisodes. "On en parle cette semaine", avec Marie Frankinet et Vincent Billaroch, développe pendant 20 minutes le sujet le plus plébiscité de la semaine. "Pépites : la décennie en or du rap belge" retrace pour sa part la période 2015-2025 à travers 10 ans, 10 albums et 10 artistes.
Pour les plus jeunes, "BoomBoomPop" cible les 8-12 ans. "Raconte-moi une histoire" réunit 10 histoires racontées par 10 animatrices et animateurs pour les enfants de 4 à 6 ans, tandis que "En vadrouille avec Jeanne", dont l’héroïne a 10 ans, s’adresse aux 8-12 ans. "Bono - Dans les étoiles" cible les 7-10 ans et la saison 2 de "Contes et légendes de Wallonie" les 5-8 ans. Ces formats prolongent dans l’audio digital la stratégie de rentrée de la RTBF, qui présente son offre comme allant "des podcasts aux vidéocasts, de la radio au digital".